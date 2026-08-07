Eskişehir'de mobil poliklinikler sigara bırakmada umut oluyor

ZEHRA ONGAN / YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce hizmete sunulan 2 mobil sigara bırakma poliklinik aracı, vatandaşlara bulundukları noktalarda ücretsiz danışmanlık sağlayarak sigarayı bırakma sürecine erişimi kolaylaştırıyor.

Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde görev yapan 2 mobil araç, alışveriş merkezleri, çarşı ve pazar yerleri gibi yoğun alanlarda hizmet veriyor.

Araçlarda sigara bağımlılık düzeyi değerlendirilirken, karbonmonoksit testi uygulanıyor, ihtiyaç duyan kişiler sigara bırakma polikliniklerine yönlendiriliyor.

Son 2 ayda mobil sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla yaklaşık 600 vatandaşa ulaşıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, AA muhabirine, sigara kullanımının, Türkiye ve dünyada önlenebilir hastalık ve ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişinin sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Bildirici, bunların yaklaşık 25 bininin sigara kullanmadığı halde dumana maruz kalan pasif içiciler olduğunu ifade etti.

Bildirici, sigarayla mücadelede dumansız hava sahasının önemine dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında sigara bırakma hizmetlerinin yaygınlaştırıldığını dile getirdi.

Mobil araçların sabit sigara bırakma polikliniklerini tamamlayıcı nitelikte hizmet verdiğini anlatan Bildirici, şöyle konuştu:

"İlimizde biri Tepebaşı, diğeri Odunpazarı bölgesinde görev yapan 2 mobil aracımız bulunuyor. Son 2 ayda mobil sigara bırakma polikliniklerimiz aracılığıyla yaklaşık 600 vatandaşımıza ulaştık. Talep eden kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında da geçici sigara bırakma poliklinikleri kurarak eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz."

Bildirici, Eskişehir'de sigara bırakma polikliniklerine başvuruların arttığını belirterek, "2025'in ilk yarısı ile 2026'nın ilk yarısını karşılaştırdığımızda ilk başvurular yaklaşık yüzde 140 arttı. Ancak ilk başvurudan sonra vatandaşlarımızın yaklaşık yarısı takip sürecini sürdüremiyor. Bir yıllık takip sonunda sigarayı bırakma başarımız yüzde 20 ila 25 arasında gerçekleşiyor." dedi.

Vatandaşların mobil sigara bırakma polikliniklerine ilgisi yoğun

Mobil araçta görev yapan Dr. Pakize Gizem Topçu da araçta bağımlılık düzeyinin değerlendirildiğini, karbonmonoksit testi yapıldığını ve kişiye özel danışmanlık hizmeti sunulduğunu kaydetti.

İlaç tedavisi gereken kişilerin sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildiğini belirten Topçu, tedavi sürecinin düzenli kontrollerle takip edildiğini söyledi.

Topçu, vatandaşların mobil araca yoğun ilgi gösterdiğini anlatarak, "Çarşıya farklı bir iş için çıkan vatandaşlarımız aracı görünce sigarayı bırakmayı düşündüğünü söyleyerek başvuruyor. Aynı zamanda Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki sigara bırakma polikliniklerini de tanıtma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

Mobil araç sayesinde tedaviye başlayan 41 yaşındaki Kemal Öztürk ise işe gidip gelirken gördüğü araç aracılığıyla sigara bırakma polikliniğine başvurduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 2 yıldır sigara kullanmadığını belirten Öztürk, "Hem ekonomik açıdan rahatladım hem de fiziksel kapasitem arttı. Eskiden sigarayla yaptığımız birçok şeyden tam anlamıyla keyif alamıyorduk. Şimdi günlük yaşamın tadını daha fazla çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA