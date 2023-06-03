Mide botoksu uyarısı: Kriterleri net olarak belirlenmemiş bir işlem

İstanbul ve İzmir'deki özel hastanelerde mide botoksu ameliyatı sonrası yaşanan ölümler ve semptomlar üzerine DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Derici, mide botoksunun kriterleri net olarak belirlenmemiş bir işlem olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Derici, mide botoksunun muayenehane koşullarında bile yapıldığını belirtip, "Mide botoksu ulusal ya da uluslararası zayıflamayla ilgilenen kuruluşların herhangi bir rehberinde yer almış, kabul görmüş ve kriterleri net olarak belirlenmiş bir işlem değildir" dedi.

İstanbul ve İzmir'deki iki özel hastanede, son aylarda mide botoksu ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaşan hastalardan ikisi hayatını kaybederken bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken mide botoksunun ne kadar sağlıklı olduğu gündeme geldi. Obezitenin gittikçe artan ciddi bir problem olması nedeniyle beraberinde önemli sağlık sorunlarını da ortaya çıkarabildiğini anlatan DEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Derici, son dönemde mide botoksu nedeniyle yaşanan ölümlere dikkat çekip, uyarılarda bulundu.