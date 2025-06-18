Medicana, Saraybosna'da 19. Sağlık Yatırımını Açtı

MEDİCANA, İngiltere'den sonra 19'uncu sağlık yatırımını; Saraybosna'da hizmete açtı. Türkiye'deki hastaneleri, yurt dışındaki temsilcilik ofisleri ve globaldeki yeni yatırımlarıyla uluslararası standartlardaki sağlık hizmetleriyle her yıl milyonlarca kişiye ulaşan marka, Türk sağlık sistemini ve sektördeki operasyonel yetkinliğini, Saraybosna'ya taşıdı.

Medicana Saraybosna Hastanesi'nde düzenlenen basın toplantısına Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Reha Özkaya, Medicana Saraybosna Hastanesi Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Ziyade, Prof. Dr. Zuvdija Kandic, Op. Dr. Adis Kandic, medya temsilcileri ve davetliler katıldı.

'TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİ VE MEDICANA'NIN SEKTÖRDEKİ BÜYÜK TECRÜBELERİNİ BOSNA HERSEK'E TAŞIDIK'

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, düzenlenen basın toplantısında Medicana Saraybosna Hastanesi ile ilgili şunları söyledi:

"Medicana, sağlık alanında Türkiye'de ve uluslararası düzeyde hizmet sunan köklü ve güçlü bir sağlık grubudur. Bugün, yıllara dayanan sağlık deneyimimizi ülke sınırlarının ötesine taşımanın gururunu yaşıyoruz. Medicana Winchester, İngiltere'de açılan ilk Türk hastanesi olarak sağlık tarihinde önemli bir yer edindi ve genel hastane yapısıyla faaliyetlerine devam ediyor. Bunun yanı sıra, farklı ülkelerde faaliyette olan sağlık ofislerimizle de uluslararası hizmet ağımızı genişletiyoruz. Diğer büyük yurt dışı yatırımımızı ise Bosna Hersek'te gerçekleştirdik. Medicana Saraybosna Hastanesi, yalnızca grubumuz için değil; bölge halkı, sağlık sektörü ve Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri açısından da son derece stratejik ve anlamlı bir adımdır. Amacımız; hasta odaklı yaklaşımımız, ileri tıp teknolojilerimiz ve multidisipliner hizmet anlayışımızla Bosna Hersek'te modern ve erişilebilir sağlık hizmetlerine yeni bir soluk getirmektir."

'TÜRKİYE VE BOSNA-HERSEK ARASINDA SAĞLIK KÖPRÜLERİ KURUYORUZ'

Sağlık hizmetlerinin, Medicana'nın her zaman en değerli yatırımlarından biri olduğunu ifade eden Dr. Bozkurt, "Bugün de Türkiye ile Bosna- Hersek arasında bir köprü kurarak; Balkanlara Medicana'nın geleneğini sunmak için burada bulunuyoruz. Medicana olarak, yalnızca Türkiye'deki değil, global ölçekte de sağlık sektörüne katkı sağlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Medicana Saraybosna Hastanesi, Bosna Hersek'te bir zincir hastane olarak hizmet veren ilk sağlık kuruluş olma özelliğini taşıyor. Güçlü akademik kadromuz ve son teknoloji tıbbi altyapımızla, sadece bugünün değil, bölgenin sağlık alanındaki geleceğini şekillendirmeyi hedefliyoruz. Biz, Medicana geleneğini, Türkiye'de sağlık alanında ulaştığımız başarılarımızı ve tecrübemizi, ülke sınırlarımızın ötesine taşımayı bir görev biliyoruz" diye konuştu.

Yılda 5 milyondan fazla hastaya tedavi hizmeti sunan ve her yıl 500 bin uluslararası hastayı ağırlayan; yaklaşık 15 bin çalışanıyla Türkiye'nin önde gelen sağlık markalarından biri olan Medicana, Saraybosna Nedzarici'de konumlanan yeni yatırımıyla bölgedeki sağlık hizmetlerine nitelikli katkı sağlamayı hedefliyor.

TIBBIN BİRÇOK BRANŞINDA HİZMET VERİLİYOR

Medicana Saraybosna Hastanesi, Beyin Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Dermatoloji, Ağız ve Diş Sağlığı, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi, Kardiyovasküler Cerrahi, Genel Cerrahi, Çocuk Cerrahisi, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatri, Dahiliye, Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Endokrinoloji, Nefroloji, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji başta olmak üzere ve yeni açılacak bölümlerle birlikte birçok farklı branşta hizmet verecek. Hastane, her türlü cerrahi müdahaleye uygun ameliyathaneleri, genel, koroner ve yenidoğan yoğun bakım üniteleri, hasta ve hasta yakınları düşünülerek tasarlanan Onkoloji servisiyle başkent Saraybosna'nın en işlek bölgesinde kesintisiz sağlık hizmetini sürdürecek.

KANSER TANI VE TEDAVİ HİZMETİ DE VERİLECEK

Medicana Saraybosna'da, çok yakında Girişimsel Radyoloji ve Onkoloji bölümleri Bosna-Hersek halkının hizmetinde olacak. Teşhis ve tedavide kararların bir konsey tarafından alındığı merkezde, kapsamlı kanser tedavisi çok yakın zamanda hastaların hizmetine sunulacak. PET-CT ve günümüzün modern kanser tedavisinde kullanılan LINAC cihazları ile hastane Bosna- Hersek ve çevresinde onkoloji hastalarına da hizmet verecek.