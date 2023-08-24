Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev almasıyla başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.