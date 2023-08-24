Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Marmaris Devlet Hastanesi inşaatında çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın, bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev almasıyla başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü.
Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ile müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürüldü.