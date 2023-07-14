Marmaraereğlisi'nde Sıcak Hava Uyarısı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toplum sağlığı merkezi, aşırı sıcaklar nedeniyle yaptığı anonslarla, zorunlu olmadıkça bebekler, çocuklar, yaşlılar kronik rahatsızlıkları bulunanların dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının 38 dereceyi aştığı ilçede, sıcaklık nedeniyle plajlar boş kaldı.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmaraereğlisi'nde hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Marmaraereğlisi Toplum Sağlığı Merkezi, aşırı sıcaklar nedeniyle belediyeden anonslar yaparak vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Yapılan ilk anonsta, "Marmaraereğlisi Toplum Sağlığı Merkezi'nden bildirilmiştir. Hava sıcaklığının arttığı bu günlerde zorunlu olmadıkça 10.00 ve 16.00 saatleri arasında, sağlık problemleri yaşamamak adına bebekler, çocuklar, yaşlılar, hamileler, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın belirtilen saatlerde dışarı çıkmamaları önerilmektedir. Halkımıza önemle duyurulur" denildi.

Açıklamada, vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesi gerektiği belirtilerek, "Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden daha fazla miktarlarda sıvı alınmalıdır. Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. Mide kramplarına neden olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir. Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir. Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.