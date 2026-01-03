Mantar zehirlenmesi yaşayan genç kız, kadavradan alınan karaciğerle sağlığına kavuştu

Aydın'da babasıyla birlikte mantar yedikten sonra karaciğer yetmezliği yaşayan 18 yaşındaki Medine Coşkun, İzmir'deki özel hastanede kadavradan yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Köşk ilçesinde yaşayan Coşkun, 3 hafta önce babası Salih Coşkun ile mantar yedikten sonra fenalaştı. Baba ve kız yakınları tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan Medine, 4 gün sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde, mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarının tamamen durduğu belirlendi ve acil organ nakli kararı alındı.

Denizli'den İzmir'e zamanla yarış

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Coşkun için ailesinden alınan doku örnekleri uyumlu çıkmadı. Bunun üzerine doktorlar, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi'ne acil çağrıda bulundu.

Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın ailesinin organ bağışını kabul etmesiyle uygun karaciğer bulundu. Zamanla yarışan ekip, organı Denizli'den İzmir'e ulaştırarak ameliyathanede entübe halde bekleyen genç kıza başarılı bir şekilde nakletti.

Ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakımda kalan Medine Coşkun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Salih Coşkun da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

"Çok fazla şükretmem gereken şeyin olduğunu anladım"

Medine Coşkun, AA muhabirine, mantarı severek yediğini, ilk kez sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

Doktorlarının sağlığına kavuşması için seferber olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Ameliyattan sonra çok fazla şükretmem gereken şeyin olduğunu anladım. Bundan önce organ bağışının önemini bilmiyordum. Ailemden bulmaya çalışmışlar, onlardan da olmamış. Herkes benim için seferber olmuş. Organ bağışı olmasaydı ben şu an hayatta olmazdım. Organ bağışı çok önemli. Hayatımda çok şey değişti. Herkes mucize diyor. 4 günü hatırlamıyorum. Ondan sonraki süreçlerde doktor ve hemşirelerim sayesinde, sağ olsunlar zamanla iyileştim."

Coşkun, herkesin mantar yerken dikkatli olması gerektiğini, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Nakil ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Bartu Çetin de hastanın başvurduğunda mantar zehirlenmesine bağlı olarak karaciğer fonksiyonlarını tamamen yitirdiğini belirlediklerini söyledi.

Çetin, süreci şöyle anlattı:

"Biz organı Denizli'den almak için gece 00.00'da yola çıktık. Organ çıkarma aşamasındayken Medine'nin durumunun daha da kötüleştiği ve entübe edildiğinin haberini aldık. İşlerimizi hızlandırarak, aksiyon aldık. Organı getirdiğimizde Medine, zaten ameliyathaneye alınmıştı. İvedilikle ameliyatı gerçekleştirdik ve organı taktık. Organ gayet güzel çalışıyor. Medine'nin karaciğer değerleri 3-4 binlerdeyken, şimdi normal değerlere geldi."

Baba Salih Coşkun da kızının organ nakli olması gerektiğini öğrendiğinde çok korktuğunu söyledi.

Organ naklinin çok önemli olduğunu vurgulayan baba Coşkun, "Oğlum askerlik yaptığı yıllarda beni aradı. 'Baba ben ölürsem organlarımı bağışlamak istiyorum' dedi. 'Oğlum sen bilirsin' dedim. Hatta bir gün kızdım. Şimdi oğlumun ne kadar haklı bir karar verdiğini, kendim yaşayarak öğrendim." dedi.