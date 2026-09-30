Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yıl başından bu yana 326 doğum yapıldı

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yıl başından bu yana 326 doğum gerçekleştirilirken, Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde 6 bin 325 hastaya hizmet verildi. Hastanede ayrıca 3 bin 665 gebeye ebe polikliniğinde, 214 gebeye ise gebe okulunda hizmet sunuldu.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum alanında anne ve bebeği gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar takip eden kapsamlı sağlık hizmeti sunuluyor. Hastanede yıl başından bu yana 326 doğum gerçekleştirilirken, 291 yenidoğan bebeğin de Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisi yapıldı.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatma Neslim Yağlı, hastanede ayaktan ve yataklı sağlık hizmetlerinin geniş bir kapasiteyle sürdürüldüğünü belirtti. Eylül ayı itibarıyla 112 hekim için randevu tanımlandığını ve toplam 60 bin 635 randevu kapasitesi oluşturulduğunu ifade eden Yağlı, bugüne kadar 54 bin 890 muayene gerçekleştirildiğini söyledi.

Hastanenin 460 yatak kapasitesine sahip olduğunu aktaran Yağlı, özellikli birimler arasında diyaliz ünitesi, 53 yataklı palyatif bakım servisi, toplam 82 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri ve 5 yataklı yanık ünitesinin bulunduğunu kaydetti.

Kadın doğum polikliniklerinde 6 bin 325 hastaya hizmet

Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerinde ocak ayından bu yana 6 bin 325 hastaya hizmet verildiğini belirten Yağlı, gebelikten doğuma, yenidoğan bakımından doğum sonrası döneme kadar anne ve bebeğin ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla karşılandığını ifade etti.

Emzirme danışmanlığı ve bebek hemşireleriyle annelerin emzirme sürecine uyumunun desteklendiğini dile getiren Yağlı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde gebelik ve doğum süreçlerinin yanı sıra jinekolojik hastaların takip ve tedavileri ile gerekli cerrahi işlemlerin de gerçekleştirildiğini söyledi. Hastanede perinatoloji hizmetiyle riskli gebeliklerin değerlendirme ve takiplerinin de yapıldığını aktardı.

Gebelerin doğuma hazırlık ve takip süreçlerinin ebe polikliniği, NST birimi ve gebe okulu ile desteklendiğini belirten Yağlı, "Ebe polikliniğimizde ocak ayından bu yana 3 bin 665 gebemize hizmet verilmiş, gebe okulumuzda ise 214 gebemize eğitim verilmiştir. Bu hizmetlerle anne adaylarımızın gebelik ve doğum sürecine daha bilinçli ve hazırlıklı bir şekilde ilerlemelerini destekliyoruz" dedi.

Yıl içinde 326 doğum gerçekleştirildi

TDL (Travay-Doğum-Lohusa) odalarında normal doğum hizmetlerinin sürdürüldüğünü belirten Yağlı, "Ocak ayından bu yana hastanemizde toplam 326 doğum gerçekleştirilmiştir. Doğum sonrasında da anne ve bebeğe yönelik hizmetlerimiz devam etmektedir" diye konuştu.

Hastanede 7 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanının görev yaptığını kaydeden Yağlı, 6 yataklı ikinci basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde ihtiyaç duyan yenidoğanların takip ve tedavilerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Yağlı, ocak ayından bu yana 291 yenidoğanın ünitede tedavi gördüğünü ve sağlıkla taburcu edildiğini belirtti.

Doğum yapan annelerden hastaneye teşekkür

Geçtiğimiz hafta hastanede doğum yapan Huriye Göksu Özcan ise eşi Eyüp Özcan ile birlikte bebeğini kontrole getirdi. Doğum sürecinde hastaneden aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını belirten Özcan, "Acilden hastaneye doğum için giriş yaptık. Hemen doğuma aldılar. İyi ki buraya gelmişiz. Doğum süreci ve sonrasında aldığımız hizmetler gayet iyiydi. Herhangi bir sorun yaşamadık, gayet memnunuz. Bebeğimizin de sağlığı yerinde, çok mutluyuz. Almış olduğumuz emzirme danışmanlığı hizmeti ve bebek hemşirelerimiz bizimle yakından ilgilendiler" ifadelerini kullandı.

Palyatif bakım servisiyle entegre çalışan Evde Sağlık Birimi ile hastaneye gelmekte güçlük yaşayan hastaların kendi yaşam alanlarında takip ve tedavilerinin desteklendiğini belirten Yağlı, özellikle uzun süreli bakım gerektiren hastalar için bakımın sürekliliğinin sağlanmasına önem verdiklerini söyledi.

Yağlı, "Bunların yanı sıra endoskopi ünitemiz ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitemiz ile tanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde hastalarımıza kapsamlı hizmet sunmaktayız. Bu kapasitemizle bir yandan yüksek sayıdaki poliklinik başvurularını karşılarken, diğer yandan yataklı servislerimiz, yan dal branşlarımız ve özellikli birimlerimizle hastalarımıza bütüncül ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı