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Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?

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Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
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MHK soruşturmasında eski hakem Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın hakem atamalarında etkili olduğuna yönelik iddiaların yer almasının ardından Çakar'dan yanıt geldi. İddiayı alaycı bir dille reddeden Çakar, "Böyle gerizekalıca iftira olur mu?" ifadelerini kullandı.

  • Eski hakem Ali Tuna, Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar'ın kendisine Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemleri belirlediklerini söylediğini öne sürdü.
  • Ahmet Çakar, hakkındaki iddiayı ironik bir dille yanıtlayarak iddiayı reddetti ve 'Böyle gerizekalıca iftira olur mu?' dedi.
  • Ali Tuna'nın Çakar ve Toroğlu hakkındaki anlatımı kendi doğrudan gözlemine değil, Eren Acar'ın kendisine aktardığını söylediği bilgilere dayanıyor.

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mağdur" sıfatıyla ifade veren eski hakem Ali Tuna'nın savcılıkta anlattıkları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Tuna, TFF Hakem İşleri Müdürlüğü'nün eski çalışanı Eren Acar'ın kendisine, Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu arayarak maçlara atanacak hakemleri belirlediklerini söylediğini öne sürdü. İddialarda adı geçen Ahmet Çakar'dan ise kısa süre içerisinde yanıt geldi.

"EVET DOĞRUDUR" DİYEREK BAŞLADI

Çakar, hakkındaki iddiaya ironik bir dille karşılık verdi. Açıklamasına "Evet doğrudur" sözleriyle başlayan Çakar, devamında şu ifadeleri kullandı:

"Evet doğrudur. Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk. Bundan öyle zevk alıyorduk ki, maç bittiğinde de hakemleri yerden yere vurmak zevk katsayımızı daha da arttırıyordu."

YASİN KOL ÖRNEĞİNİ VERDİ

Çakar, hakem Yasin Kol üzerinden de iddialara tepki göstererek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mesela Yasin Kol'u bir sezonda sekiz derbiye atayan bizdik. Önce atamalarını yapıp sonra MHK'yi ağır şekilde eleştirmekten sadistçe bir zevk alıp maç bitince de Yasin Kol'un içinden geçmek ayrı bir keyif veriyordu."

"MEHMET TÜRKMEN VE OĞUZHAN ÇAKIR'I DA BİZ YARATTIK"

Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır'ın isimlerini de açıklamasına dahil eden Çakar, "Hatta her zaman kötü hakemler olduğunu söylediğimiz Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır'ı da biz yarattık, maçlara Erman hoca ile biz tayin ettik. Sonra da televizyonlarda paramparça ettik." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GERİZEKALICA İFTİRA OLUR MU?"

Çakar, ironik ifadelerinin ardından iddiayı açık şekilde reddederek açıklamasını, "Böyle gerizekalıca iftira olur mu?" sözleriyle tamamladı. Çakar'ın yanıtı, Ali Tuna'nın savcılık ifadesinde yer alan iddiaların ardından geldi. Tuna'nın Çakar ve Toroğlu hakkındaki anlatımı kendi doğrudan gözlemine değil, Eren Acar'ın kendisine aktardığını söylediği bilgilere dayanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSeko Seko:

Ben bu adamın dürüstlügüne cesaretine inanıyorum adam okadar mermi yediyse bile halen cesaretli deli cesareti var bunun gibi bir kac cesaretliyi karalamak isteyip susturmak isyiyorlar bu adamlar 50 senedir bu isin içinde şimdimi kötü oldular

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Haber YorumlarıHalit:

Ne oldu Sekonun yorumu bazılarını rahatsız etmis galiba? Cinconcuları biraz stres sarmıs gibi.

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Haber Yorumlarıselçuk gündoğdu:

yapıda herkes araştırılmalı,ama herkes

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