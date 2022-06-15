Libya'dan Türkiye'ye uzanan annelik yolculuğu

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşayan Ahlam Elmslati- Nafa Zagwan çifti tam 12 yıl boyunca çocuk sahibi olmanın hayalini kurdu. Farklı ülkelerde üç kez tüp bebek tedavisi gören çiftin tüm çabaları hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Doğal yollarla oluşan bir hamilelik de dış gebelik olarak son buldu. Son çare olarak Türkiye'de tedavi olma kararı alan çift yaptıkları araştırmalarla Bahçeci Tüp Bebek doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Remzi Abalı'ya ulaştı. Kişiye özel olarak uygulanan tüp bebek tedavisiyle Türkiye'deki ilk denemelerinde kızları Salma'yı kucağına alan anne Ahlam Elmslati; "Anne olmak muhteşem bir duygu. Ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz; 3 tane daha dondurulmuş embriyomuz var, ilerleyen yıllarda kızıma kardeş düşünebiliriz. Türk hekimlerine minnettarız" dedi.

Libya'da yaşayan Ahlam Elmslati (30) ve Nafa Zagwan (41) 12 yıl önce evlenerek hayatlarını birleştirdi. Vakit kaybetmeden anne-baba olmak tek istekleriydi. Doğal yollarla gebelik oluşmayınca doktora başvuran çifte hiçbir problem olmadığı söylendi. Bir sürelik bekleyişin ardından tüp bebek tedavisine başvuran çift ilk denemelerini Ürdün'de gerçekleştirdi. Tedavinin sonunda pozitif sonuç aldılar fakat gebeliğin 8. ayında bebeklerini kromozomal bozukluk sebebiyle kaybettiler. Hayatlarının en büyük acısını yaşayan çift çok geçmeden doğal yolla oluşan hamilelik müjdesini aldı.

Zor günleri geride bırakarak hayatlarına yeni bir pencere açmayı hayal eden çiftin bu hamileliği de dış gebelik olarak sonuçlandı ve Ahlam Elmslati'nin geçirdiği operasyonda sol tüpü alındı. Bir sürelik aradan sonra tekrar tüp bebek tedavisi olma kararı alan çift Libya'da arka arkaya iki kez tedavi oldu ama sonuç ikisinde de negatifti. Yaptıkları araştırmalar sonucu Türkiye'nin bu alandaki başarılarını gören çift; İstanbul'a gelerek Prof. Dr. Remzi Abalı'nın kapısını çaldı. Tedaviye başlayan çifte geçmişte yaşadıkları olumsuzlukların tekrarlanmaması adına detaylı değerlendirmeler yapıldı ve kişiye özel bir yol haritası çizildi.

Elde edilen embriyolara genetik ayıklama yapıldı ve sağlıklı olan embriyo transfer edildi. Müjdeli haberi alan çift gebelik sürecini ve doğumu da Türkiye'de gerçekleştirmek istedi. Geçtiğimiz günlerde kızı Salma'ya kavuşan anne Ahlam Elmslati:

"Türkiye'deki tedavimizde çok kapsamlı araştırma yapıldı, tedavi sürecine dair her detayın bilgisi verildi. Bunlarla birlikte doktorumuzun yaklaşımı, ilgisi ve verdiği güvenle kendimizi onlara emanet ettik. Pozitif sonucun ardından doğumu da Türkiye'de yapmak istedik. Türk hekimlerine güvendik ve 12 yıllık hayalimiz Türkiye'de gerçekleşti. Ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz, dondurulmuş embriyolarımızla ilerleyen yıllarda kızımıza kardeş düşünebiliriz" diyerek mutluluğunu ifade etti.

GENETİK AYIKLAMA İLE SAĞLIKLI EMBRİYO SEÇİLDİ

Uyguladığı tedavi sayesinde Ahlam Elmslati- Nafa Zagwan çiftinin 12 yıllık bebek özlemini dindiren Prof. Dr. Remzi Abalı, yürüttüğü tedavinin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Daha önce farklı ülkelerde üç tüp bebek denemesi olan çiftimizin iki denemesi başarısız olmuş; bir denemede ise gebelik gerçekleşmiş ancak 7 aylık erken doğan bebeklerini kromozom bozukluğu (trizomi 13) nedeni ile kaybetmişler. Bu nedenle tüp bebek tedavisi ile elde ettiğimiz embriyolara preimplantasyon genetik tanı (PGT) yaparak sağlıklı embriyoları seçtik. Dondurulmuş olan 4 tane sağlıklı embriyodan 1 tanesini rahim içerisine transfer ettik ve ilk denemede hastamız gebe kaldı. Gebelik takiplerini de Türkiye'de yaptırmak isteyen hastamızın erken doğum riski nedeni ile 5 aylık iken rahim ağzında kısalma ve açılma tespit edildiği için serklaj dediğimiz rahim ağzına özel bir dikiş attık. Özenli bir tüp bebek ve gebelik takip sürecinin ardından çiftimiz kızları Salma'yıı Türkiye'de gerçekleşen doğum sonrası kucağına aldı."

TÜRKİYE, TÜP BEBEK TEDAVİSİNDEKİ BAŞARI ORANLARIYLA İLK SIRALARDA YER ALIYOR

Ülkemize pek çok ülkeden tüp bebek tedavisi için hasta gelmektedir. Tüp bebek tedavisi için ülkemize en çok hasta gelen ülkeler; Avrupa ülkeleri (gerek yurt dışında yaşayan Türkler ve diğer Avrupa vatandaşları), Arap ülkeleri, bazı Afrika ülkeleri, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna gibi ülkelerdir. Hatta zaman zaman Avusturalya, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi uzak ülkelerden de tüp bebek tedavisi için hastalar gelmektedir diye belirten Prof. Dr. Remzi Abalı, "Bunun ana nedenlerinden bir tanesi elbette başarı oranlarının yüksek olmasıdır. İyi yetişmiş hekimlerin ve ekibin bulunmasının yanında en son teknolojik cihazların ve ekipmanların kullanılması başarıyı arttırmaktadır. Ayrıca özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında tüp bebek maliyetleri son derece ucuzdur. Bazı ülkelerde tıbbi ekipman eksikliği, hukuki ve dini kısıtlamalar nedeniyle yapılamayan bazı genetik testler ülkemizde uygulanabilmektedir. Tüm bu faktörler tüp bebek tedavisi için ülkemizi cazip hale getirmektedir" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık