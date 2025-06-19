Kolon kanserine ilişkin araştırma, Prof. Dr. Aziz Sancar'dan tebrik aldı

Kolon kanserine ilişkin araştırma, Prof. Dr. Aziz Sancar'dan tebrik aldı
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Bağırsak sağlığı ve kolon kanserine dair gerçekleştirilen araştırma, İsviçre merkezli prestijli bilim dergisi 'Current Issues in Molecular Biology'de yayımlandı. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi hakkında çalışmayı gerçekleştiren ekibe tebrik mesajı gönderdi.

Zihin, ruh ve beden sağlığını desteklemek üzere 2019'dan bu yana bilim ve Ar-Ge'ye yatırım yapan ilaç şirketi Kiperin'in 'Kiperin Collagen' adlı ürününün bağırsak sağlığına ve kolon kanserine etkisi odağında gerçekleştirdiği araştırma, İsviçre merkezli prestijli bilim dergisi 'Current Issues in Molecular Biology'de yayımlandı. Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar da sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi için sonuçlar ortaya koyan çalışmayı gerçekleştiren ekibe tebrik mesajı gönderdi.

Kolon kanserine ilişkin araştırma, Prof. Dr. Aziz Sancar'dan tebrik aldı

"AMACIMIZ SAĞLIK ALANINDA FARK YARATMAK"

Prof. Dr. Aziz Sancar, gönderdiği E-Posta mesajında, "Emeğiniz ve başarınız için tebrik ederim" ifadelerini kullanırken Kiperin CEO'su Tolga Pektaş, şu açıklamada bulundu:

"Bilimin evrensel diliyle çalıştığımız bu süreçte, Nobel Ödüllü bir bilim insanından gelen tebrik, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu çalışma yalnızca başlangıç, bilimin gelişmesi için kat edilecek daha çok mesafe var. Amacımız, bilimsel verilerle desteklenmiş doğal içeriklerle üretmiş olduğumuz tüm ürünlerimizde dünyada sağlık alanında fark yaratmak."

Kolon kanserine ilişkin araştırma, Prof. Dr. Aziz Sancar'dan tebrik aldı

Araştırmayı gerçekleştiren Biruni Üniversitesi Araştırma Merkezi'nden (BAMER) Öğr. Gör. Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur, Ar-Ge çalışmalarını Dr. Cüneyd Yavaş ve Ar-Ge departmanıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Öğr. Gör. Dr. Batur, insan kolon kanseri hücresi olan HCT116 ve sağlıklı bağırsak hücreleri üzerinde yaptığı in vitro (hücre düzeyinde) testlerle yürüttüğü araştırmalarındaki öne çıkan bulguları şöyle sıraladı:

"Kiperin Collagen' isimli ürünümüzün, kanser hücrelerinin çoğalmasını istatiksel olarak anlamlı bir düzeyde (p=0.0045) azalttığı gözlemlendi. Araştırmamızda sağlıklı bağırsak hücrelerinin gelişimi artarken (p=0.0143); kanser hücrelerinin yayılma kabiliyeti (p<0.0001) baskılandı. CA19-9 tümör markeri (kanser göstergesi) düşürüldü.Normal hücrelerde inflamatuar yanıtı oluşturabilecek herhangi bir etki kaydedilmedi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - Sağlık
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