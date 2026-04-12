Koku kirliliği sağlığı nasıl etkiliyor?

Elaine Corner için yazın bir gün bahçesine adım atmak bile dayanılmaz olabiliyor. Bunu "açık bir çöp kamyonunun arkasında yürümeye" benzetiyor.

İngiltere'nin Westbury adlı kasabasında yaşayan emekli öğretmen, evindeki tüm pencereler kapalı olsa bile yakındaki bir atık işleme tesisinden gelen mide bulandırıcı kokudan kaçamadığını söylüyor:

"Bahçemizi kullanamıyoruz ya da yürüyüşe çıkamıyoruz; insan kusacak gibi hissediyor."

Aslında hepimiz çöp atarken, bir çöplüğün yanından geçerken ya da bir fabrikanın ağır kokusuyla karşılaştığımızda bu tür kötü kokulara maruz kalmışızdır.

Ama bunu sürekli yaşadığınızı hayal edin.

Yine de bu tür "koku kirliliğinin" sağlık ve yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine pek dikkat etmeyiz. Kötü kokular çoğu zaman öznel ya da önemsiz görülerek göz ardı edilir.

Araştırmalar, insanların koku alma duyusuna görme, işitme, dokunma ve tat alma duyularından daha az değer verdiğini gösteriyor. Hatta ABD'de bazı üniversite öğrencileri, koku alma duyularını kaybetmeyi telefonlarını kaybetmeye tercih edeceklerini bile söylemiş.

Oysa kötü kokuların etkisi sadece rahatsızlıkla sınırlı değil. Araştırmalar, şehirlerdeki kötü kokuların baş ağrısı ve mide bulantısından nefes alma güçlüğü ve uyku bozukluklarına kadar uzanan sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Üstelik bu etkiler uzun vadede hem zihinsel hem de fizyolojik sonuçlar doğurabiliyor.

Giderek artan sayıda çalışma, kokunun bedenimiz ve zihnimiz üzerindeki şaşırtıcı derecede önemli rolünü anlamamıza yardımcı oluyor.

Tehlikenin kokusu

Koku alma duyusu kısmen bir erken uyarı sistemi olarak evrimleşti; bizi hastalanmaktan ya da enfeksiyon kapmaktan korumaya yardımcı oluyor.

Kötü kokan bir şeyin genellikle zararlı bakterilerle dolu olma ihtimali yüksek. Bu nedenle koku alma sistemi, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nde koku bilimi profesörü Johan Lundström'e göre "davranışsal bağışıklık sistemimizin" bir parçası.

Lundström, "Koku alma sistemi temelde bir kaçınma sistemi olarak çalışır; çevredeki tehlikelere karşı bizi uyarmayı öğrenir" diyor.

Çalışmalarına göre, koku sinyalleri burundan alındıktan yaklaşık 300 milisaniye içinde beyinde işleniyor. Kötü kokulara maruz kalan katılımcıların hızlı bir fiziksel tepki verdiği ve içgüdüsel olarak kokunun kaynağından uzaklaştığı görülmüş.

Koku sisteminin bu "savunmacı" doğası, normalde hoş kabul edilen bir kokunun bile olumsuz algılanmasını kolaylaştırabiliyor.

Lundström, "Bir kokuyu algıladığımızda ne olduğunu bilmiyorsak, bu neredeyse her zaman olumsuz bir deneyim olur" diyor.

Bir koku tehdit ile ilişkilendirildiğinde, ona karşı hassasiyetimiz de ciddi şekilde artabiliyor. Lundström ve ekibinin yaptığı bir çalışmada, bir kokunun elektrik şokuyla eşleştirilmesinin, insanların o kokuyu çok daha düşük yoğunluklarda bile algılayabilmesine yol açtığı gösterildi.

Bu, insanların potansiyel tehlikelere zayıf sinyallerde bile hızlı tepki verebilmesini sağlayan evrimsel bir mekanizma olabilir.

Benzer şekilde, kanalizasyon atıkları işlenirken ortaya çıkan hidrojen sülfür gazının "çürük yumurta" kokusu, milyarda 0,5 parça gibi çok düşük yoğunluklarda bile algılanabiliyor. Oysa bu gaz, yüksek yoğunluklarda ölümcül olabiliyor.

Gerçek sağlık etkileri

Koku sadece tehlikeyi algılamakla ilgili değil; aynı zamanda insanların sağlığı ve iyi oluş hali üzerinde de somut etkiler yaratabiliyor.

Örneğin, orman kokusu gibi hoş kokuların, duygular ve hafızayla bağlantılı beyin bölgelerini uyararak ruh sağlığına iyi geldiği gösterildi.

Tersinin de geçerli olabileceğine dair kanıtlar var. Kötü kokular sağlığa zarar verebilir. Ancak bilim insanları, koku kirliliği ile doğrudan fizyolojik etkiler arasındaki ilişkiyi hâlâ tam olarak çözmeye çalışıyor.

2021 yılında yapılan bir derleme çalışması, kötü kokuların baş ağrısı veya kusma gibi belirtilere yol açabileceğine dair "biyolojik açıdan makul" bir temel olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, kötü kokular sinir sistemi ile beyin ve bağırsak arasında bağlantı kuran vagus sinirini tetikleyerek mide bulantısına neden olabilir. Ancak bu çalışmayı yapan bilim insanları, kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kokuların sağlık üzerindeki etkisi, aynı zamanda bizim o kokuya karşı ne kadar endişe duyduğumuza da bağlı.

ABD'deki Monell Chemical Senses Center'da çalışan ve 32 yıldır kokuların sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen bilişsel psikolog Pamela Dalton, " Sağlık üzerindeki etki, bireyin kokuya karşı duyduğu hoşnutsuzluk ya da korku aracılığıyla ortaya çıkar" diyor.

Yani bir kokudan ne kadar rahatsız olursanız, sağlığınız ve iyi oluş haliniz o kadar etkilenebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri

Sürekli kötü bir kokuya maruz kalmak, hayatın birçok alanına sızabilir ve insanların yaşam tarzlarını değiştirmesine neden olabilir.

Bu değişiklikler bazen sağlığa zarar verebilir ve "uyumsuz davranışlar" olarak adlandırılır.

Örneğin, insanlar sıcak bir günde bile pencereleri kapalı tutmak zorunda hissedebilir ya da dışarı çıkıp egzersiz yapmaktan veya arkadaşlarıyla vakit geçirmekten kaçınabilir.

Westbury'de yaşayan Corner, "Bu durum sosyal hayatınızı etkiliyor" diyor.

"Yazın mangal yaptığınızda üzerinizin başınızın kokmamasını umuyorsunuz."

Bununla birlikte, aynı koku herkesi aynı şekilde etkilemez. Bazı insanlar için dayanılmaz olan bir koku, başkaları için neredeyse fark edilmeyebilir.

Dalton, "Tepkiler çok farklı olabilir; bazıları kokuyu sadece ara sıra hisseder ya da hiç rahatsız olmaz" diyor. Yaş, cinsiyet, alerjiler ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri, insanların kokuları nasıl algıladığını etkileyebiliyor.

İnsanların zamanla kötü kokulara alışabileceği düşünülebilir ancak çöplüklerden gelen kokular gibi sürekli ve rahatsız edici kokulara tekrar tekrar maruz kalmak, bunları daha katlanılır hale getirmeyebilir.

Buna karşılık, nötr ya da hoş kokulara alışmak normaldir.

Lundström, "Bir kokuyu algılayıp onun sizi öldürmeyeceğini anladığınızda, artık onu fark etmemeye başlarsınız" diyor.

Bu durum, insan burnunun trilyonlarca farklı kokuyu ayırt edebilmesine rağmen, tehlikeli olmayan kokuları adlandırmakta neden zorlandığımızı da açıklıyor. Yapılan testler, insanların yarısından azının kahve ya da vanilya gibi günlük kokuları doğru şekilde tanımlayabildiğini gösteriyor.

Kokuyla mücadele

Kötü kokular bazen rüzgârın yönüne bağlı olarak gelip geçici olabilir ya da bir mahallenin sadece belirli bölgelerinde hissedilebilir.

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde çevresel modelleme ve politika alanında çalışan Amanda Giang, "Bu durum çok yerel olabilir" diyor.

"Ben bir sokak ötede yaşayıp, yan sokakta çürük balık gibi koktuğunu hiç bilmeyebilirim."

Ancak kötü kokular herkesi eşit etkilemez. Daha düşük gelirli mahalleler genellikle daha ucuz konutlara sahip olduğu için çöplükler veya ağır sanayi tesislerine daha yakın olur.

Avrupa ve İngiltere'de yapılan çalışmalar, bazı ülkelerde düşük gelirli toplulukların, daha yüksek gelirli gruplara kıyasla çöp yakma tesisleri, çöplükler ve tehlikeli atık alanlarının 2 kilometre yakınında yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Yine de kötü kokulara yönelik şikâyetler değişime yol açabiliyor.

Kanalizasyon tesislerinden balık işleme fabrikalarına kadar birçok tesis, bölge sakinlerinin kampanyaları sonucunda faaliyetlerini azaltmak ya da durdurmak zorunda kaldı.

Ayrıca dünya genelinde koku kirliliğini kontrol etmeye yönelik, henüz eşitsiz de olsa, artan düzenlemeler bulunuyor.

Örneğin Şili'de balık yemi tesislerinden yayılan kokulara yönelik yeni düzenlemeler getirildi; Litvanya'da ise şirketlerin yerleşim alanlarında ne kadar koku yayabileceğine dair daha sıkı kurallar uygulanıyor.

Kokunun faydaları

Kötü kokuların hâkim olduğu bir yerde yaşamak zor olsa da küçük bir teselli var: İyi çalışan bir koku alma duyusu, sağlığın önemli bir parçası.

Araştırmalar, koku alma duyusu güçlü olan insanların yemek yemekten ve hatta cinsellikten daha fazla keyif aldığını .

2018'de 70 yetişkin üzerinde yapılan bir çalışmada, koku hassasiyeti yüksek olanların cinsel aktivitelerden daha fazla haz aldığı, kadınların ise cinsel ilişki sırasında daha sık orgazm yaşadığını bildirdiği ortaya kondu.

Buna karşılık, nüfusun yaklaşık yüzde 5'inde görülen ve anosmi olarak bilinen koku kaybı, geniş kapsamlı sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Bu kişilerle yapılan görüşmeler, koku alamamanın iştah kaybına ve beslenme kalitesinin düşmesine neden olabileceğini gösteriyor.

Lundström, "Koku alma duyunuzu kaybettiğinizde iştahınızın azaldığını fark edersiniz" diyor.

Daha da önemlisi, zayıf bir koku alma duyusunun, yaşlı yetişkinlerde 10 yıl içinde ölüm riskinin yüzde 46 daha yüksek olmasıyla ilişkili olduğu bulunmuş.

Bilim insanları bu durumun nedenini hâlâ araştırıyor ancak kalp-damar hastalıkları ve Alzheimer ile Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklarla bağlantılar olduğu düşünülüyor.

Dalton, "On yıllardır kokular üzerine çalışan biri olarak, kötü kokuları almak beni rahatsız etmiyor; çünkü bu koku alma duyumun iyi çalıştığını gösteriyor" diyor.

Elbette Westbury'de yaşayan Corner gibi insanlar için durum böyle hissettirmeyebilir.

Tesisin işletmecisi Hills Waste Solutions ise Çevre Ajansı ile çalışarak koku sorunlarını çözmeye çalıştıklarını açıkladı.