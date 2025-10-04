Kocaeli'de teknoloji destekli tedavilerin uygulandığı merkez diyabetli çocukların hizmetinde

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) hizmete giren Diyabet Teknoloji Merkezi, teknoloji destekli tedavilerle tip 1 diyabetli çocukların sağlıklı yaşamın kapısını aralamasına imkan sağlıyor.

Diyabetli çocukların yenilikçi yöntemlerle daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla kurulan merkez, eylül ayında KOÜ Çocuk Hastalıkları Binası'nda faaliyete başladı.

Merkezde diyabetli çocuklar, uzman hekimler eşliğinde "diyabet sensörü", "sensörlü glikoz izlem cihazları" ve "insülin pompaları" gibi hayatlarını kolaylaştıracak cihazlar hakkında bilgilendiriliyor.

Bu teknolojik cihazları kullanmaya başlayan çocukların takibi ise uzman hekimler ve beslenme uzmanları tarafından yapılırken, ailelere de cihazların kullanımı konusunda eğitim veriliyor.

Parmak ucuna iğne batırılarak yapılan ölçümlere ihtiyaç duymadan glikoz seviyelerini sürekli takip etmeye imkan tanıyan "sensörlü glikoz izlem cihazları" ve "akıllı insülin pompaları" sayesinde çocuklar, hem iğne tedavisinden uzaklaşıyor hem de günlük yaşamlarında daha konforlu süreç geçiriyor.

Merkez, gelişen teknolojileri çocuklara ve ailelerine tanıtarak takibini sağlıyor, böylece hem çocukların hem de ailelerinin yaşam kalitesine katkı sunuyor.

Merkezde tip 1 diyabetli çocukların teknoloji destekli tedavi yöntemleriyle buluşması ve diyabet yönetiminde doğru uygulamaların kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

"Son yıllarda kullanılan teknolojiler, diyabette insülinin keşfinden sonraki en önemli gelişme oldu"

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Filiz Mine Çizmecioğlu Jones, yeni teknolojilerin kullanılmasının diyabet hastalarının ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmaya katkı sunduğunu söyledi.

Çizmecioğlu, merkezin yeni teknolojileri mümkün olan en fazla diyabetliye ulaştırmayı, uygulamayı ve öğretmeyi amaçladığını belirterek, "Bir çocuk diyabet olduğunda o ailenin hayatı değişiyor. Uykusuz geceler başlıyor, şeker ölçümleri için sürekli takip gerekiyor, beraberinde iğne ve acı geliyor." dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle yapay zeka destekli "sürekli kan şekeri ölçüm sistemleri"nin devreye girdiğini aktaran Çizmecioğlu, "Bu sistemler vücut sıvısından her 5 dakikada bir ölçüm yapıyor. Kan şekeri yükselecekse araya girip insülin veriyor, düşecekse de bunu tahmin ederek insülin iletimini kesiyor. İnsülin pompalarıyla kan şekerini dengede tutmak mümkün hale geliyor. Ailelerin ve çocukların da hem rahat uyumasına hem de günlük yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Çizmecioğlu, diyabet hemşiresi, endokrinolog ve aile ile oluşturulan ekibin çocukların şekerini dengede tutarak komplikasyonları azalttığını ve daha esnek yaşam sağladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Merkezde bunun danışmanlığını veriyoruz. Hastaları daha sonra uzaktan izleme şansımız oluyor. Hasta buraya gelemese de onlarla konuşarak uzaktan diyabet tedavisini de yönetme şansına sahip oluyoruz. Geçmişteki ilerlemeler kıymetliydi ancak son yıllarda kullanılan teknolojiler, diyabette insülinin keşfinden sonraki en önemli gelişme oldu. Biz de merkezimizde bunu uygulayabiliyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gürkan Tarçın ise merkezde tip 1 diyabetli çocukların kan şekerini ölçen sensörlerle insülin veren pompaların bir arada kullanıldığını, bu sayede çocuklara daha sağlıklı ve kaliteli yaşam imkanı sunduklarını belirtti.

Tarçın, son 10 yılda insülin verme sistemlerinde büyük gelişmeler yaşandığını dile getirerek, merkezde şu an 40'ın üzerinde diyabetli çocuğun tedavi gördüğünü kaydetti.

"Cihazlar sayesinde hayatımız değişti"

Merkezde tedavi gören 10 yaşındaki Ayşe Zümra Ünal da 3 yıldır diyabet tedavisi gördüğünü, son dönemde kullandığı cihazların hayatını kolaylaştırdığını söyledi.

Cihaz kullanmadan önce dışarı çıktığında ölçüm için sürekli eve döndüğünü anlatan Ünal, "Cihazdan sonra dışarıda rahat oynayabiliyorum, istediklerimi yiyebiliyorum. Gece uyurken rahat oluyor, kalkmak zorunda kalmıyorum. Merkezde cihazı bana detaylı anlatıyorlar." diye konuştu.

Baba Ramazan Ünal ise merkezdeki seminerde kullanmayı öğrendikleri insülin pompası sayesinde öğretmeninin, kızına insülin yapmak zorunda kalmadığını kaydetti.

Kızını gece uyurken uyandırıp iğne vurmak zorunda kaldıklarını belirten Ünal, "Ayşe iğneyi bıraktıktan sonra daha sakinleşti. Bir akrabamla görüştüm, cihazlardan haberi yok. Onları bilgilendirdim, merkez hakkında öneride bulundum. Bu sistemlerden çoğu kimsenin haberi yok. İnsanları bilinçlendirmemiz gerekiyor. Cihazlar sayesinde hayatımız değişti." ifadelerini kullandı.

Merkezde tedavi gören 15 yaşındaki Eslem Öngün, "akıllı insülin pompaları" sayesinde kan şekeri hedefine yaklaştığını, cihazın verdiği uyarıları dikkate alarak uyguladığı çözümlerle daha konforlu yaşam sürdüğünü anlattı.