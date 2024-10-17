KOAH'ın Risk Faktörleri ve Erken Tanının Önemi

Medipol Sağlık Grubu Medipol Bahçelievler Hastanesinden Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Doç. Dr. Aygül Güzel, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) risk faktörleri arasında sigara kullanımının ilk sırada yer aldığını ve erken tanının çok önemli olduğunu belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, birçok hastalığın meydana gelmesinde rol oynayan tütün ürünleri, KOAH'ın görülmesindeki en büyük etkenlerin başında geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Aygül Güzel, havaların soğuması ve kış ayının yaklaşmasıyla kronik akciğer hastalıkları ve alevlenme şikayetiyle gelen hastaların sayısında artış olduğunu, bu hastalıklar arasında en sık gördüklerinin KOAH olduğunu bildirdi.

KOAH'ta hava yolları ve akciğer dokusunda ilerleyici bir yangı meydana geldiğini, hava yollarında daralma, salgı yapan bezlerde artma, akciğer dokusunda hasarlanma oluştuğunu kaydeden Güzel, "KOAH, yüzde 80 sigara kullanımıyla ilişkindir. Diğer tütün ürünlerinin de kullanımı KOAH'ı tetiklemekte. Pasif dumana maruz kalmak, iç ve dış ortamdaki hava kirliliği ve çocukluk yaşta geçirilen akciğer enfeksiyonları gibi başlıklar, KOAH için risk faktörleri arasında yer alıyor. KOAH'ın en önemli yakınması öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığı." ifadelerini kullandı.

KOAH hastalarında nefes darlığından dolayı sıklıkla efor kısıtlaması yaşandığını aktaran Güzel, hastaların hareket etmekten ve egzersiz yapmaktan kaçınmaması gerektiğini, hastalara kaslarını güçlendirmeleri adına haftada 5 gün, 30 dakikalık tempolu yürüyüşler yapmalarını tavsiye ettiklerini ve bunun oldukça önemli olduğunu vurguladı.

"Her bir alevlenmede hasta ciddi solunumsal fonksiyon kaybı yaşıyor"

Hekim kontrolüne gelinmemesi durumunda hastalığın tanısının gecikebileceğine işaret eden Güzel, "Erken tanı, çok önemli. Hastamızda tekrarlayan öksürük ve balgam çıkarma şikayetleri varsa bir de sigara kullanıyorsa, mutlaka solunum fonksiyon testi ve diğer testleri yaptırması gerekiyor. KOAH, alevlenmelerle seyreden bir hastalık. Hastalarımızı tedavi ederken hem yakınmalarını tedavi etmeyi hedefler, hem de hastamızın alevlenmeye girmemesini sağlarız. Her bir alevlenmede hasta ciddi solunumsal fonksiyon kaybı yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

KOAH hastasının son 14 gün içerisinde öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlarında artış olması halinde alevlenme yaşadığına değinen Güzel, şunları kaydetti:

"Şu an viral enfeksiyonların arttığı bir dönemdeyiz. KOAH alevlenmesinin en sık sebebi, viral ve bakteri enfeksiyonlardır. Hastalarımız, alevlenmeye girmemek için mutlaka grip ve zatürre aşılarını olmalı, sigara kullanımını da bırakmalı. Hava kirliliğinin yoğun olduğu dönemlerde ise dışarı çıkılmaması gerekir. Toplu ve kalabalık ortamda mutlaka maske takmalı. İlaçların düzenli kullanımı, düzenli uyku ve kaliteli beslenme, risk faktörlerini en aza indirmekte. Hastalık tamamen ortadan kaldırılamıyor. Ancak ilaçlarla süreci sağlıklı bir şekilde yürütebiliyoruz."