Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

TÜRKİYE genelinde yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle, kapalı ortamlarda klima kullanımının arttığına dikkat çeken Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, "Cihazın arada açılıp kapatılması doğru değil. Kapattığınızda bir anda ortam ısınmaya başlar. Onu tekrar soğutmak için cihazı tekrar açtığınızda tüketim fazla olur" dedi. Klima montaj, bakım ya da arıza durumlarında mutlaka yetkili servis ile çalışılması gerektiğini ifade eden Gürel, son dönemde konuyla ilgili dolandırıcılıkların arttığına dikkat çekip vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Çağlayan Gürel, rekor sıcaklıkların görüldüğü son günlerde evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda klima kullanımının arttığına dikkat çekti. Hava sıcaklığının özellikle İzmir'de 40 derece civarında seyrettiğini ve yapılan uyarılara göre daha da yükseleceğini söyleyen Gürel, tüketicilere klima kullanımı konusunda bazı uyarılarda bulundu. Yeni nesil teknolojiye sahip klimaları belli aralıklarla açıp kapatmanın sakıncalı olduğunu ifade eden Gürel, "Hava sıcaklığının giderek artmasıyla evlerde ve iş yerlerinde klima kullanımı ister istemez zorunluluk haline geldi. Klimanın derecesini ayarlarken 17 derecelere kadar düşürmemek gerekir. Dışarısı 40 derece iken biz ortam sıcaklığını 24-25 derecede tutarsak yeterli olur. Çünkü dışarıdan içeriye girdiğimizde, yani 40 dereceden 15 derece kadar soğuk bir ortama girdiğimizde vücudun alışması açısından da sıkıntılar meydana gelir. Frekans kontrolü sağlayan çalışma prensibine sahip olan inverter teknolojisine sahip klimalar bütün gün çalışır durumda tutulabilir. Klimalar ihtiyaca binaen kendi kapasitesini ayarlayabilir. Bu da elektrik faturalarının makul seviyede tutulmasını sağlar. Yani ara ara kapatmamak gerekir. Cihazınızı kapattığınızda bir anda ortam ısınmaya başlar. Onu tekrar soğutmak için cihazı tekrar açtığınızda tüketim fazla olur" dedi.

Klima satın alırken de yetkili servis ve yetkili bayiler aracılığıyla alışveriş yapılmasını tavsiye eden Gürel, cihazların bakımları konusunda da uyarılarda bulunup, "Cihaz bakımının da mutlaka yaz ya da kış aylarının başlangıcında yapılması gerekir. Bu sayede cihazın elektrik tüketimi açısından avantaj sağlamak mümkündür. Klimanın kapağını açtığınızda toz filtreleri bulunur. Bu filtreleri suyla yıkayıp yerine takabilirsiniz. Bunu ayda bir kez yapmanız cihazınızın performansını arttırır" ifadelerini kullandı.