Kırtasiye Ürünlerinde Sağlık Uyarısı: Zincir Marketler Tehlikeli

ANTALYA Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, okul alışverişi öncesi bazı zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerinin ucuz ve sağlıksız olduğunu söyledi. Bayrak, "Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde 'Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez' yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı" dedi.

Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken kırtasiye alışverişi hareketlendi. Okulların hazırladığı listelerle birlikte veliler, özellikle ilkokula başlayacak öğrenciler için çanta, defter, kalem ve silgi gibi malzemeleri temin etmeye başladı. Velilerin bir kısmı kırtasiyeleri tercih ederken, bazıları da daha uygun fiyatlı olduğu gerekçesiyle zincir marketlere yöneliyor.

'SAĞLIĞA ZARARLI ÜRÜNLER KIRTASİYELERDE BULUNMAZ'

Antalya Fotoğrafçılar Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, bazı zincir marketlerde satılan ürünlerin birçoğunun öğrenciler için uygun içerikli olmadığını söyledi. Okul malzemelerinin kırtasiyelerden alınması gerektiğini söyleyen Mehmet Bayrak, "Bakanlıklar tarafından sürekli denetlendiğimiz için sağlığa zararlı ürünlerin kırtasiyelerde bulunması imkansız. Biz, kendi çocuklarımıza vermediğimiz hiçbir ürünü öğrencilere satmıyoruz. Zincir marketlerde sağlıksız ürünler satılmaktadır. Bununla ilgili vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerekli tüm argümanları topluyoruz. Sıvı yapıştırıcılarda ve bazı tahta kalemlerinde zehir etkisi yaratabilecek solvent içerikli maddeler bulunabiliyor. Ancak biz, kırtasiyeciler olarak kesinlikle bu tür ürünleri raflarımıza koymuyoruz" dedi.

'UCUZ AMA SAĞLIKSIZ VE HESAPLI DEĞİL'

Ürünlerin ucuz oluğu halde hesaplı olmadığının altını çizen Bayrak, "Zincir markette satılan ürün, tüm çocukların kullandığı tahta kalemi ve üzerinde 'Sağlığa zararlıdır, solvent içerir. Çocuklara satılamaz, verilemez' yazıyor. Zehir etkisi yaratabilecek maddeler kimse tarafından kullanılmamalı. Kalemler yalnızca okul döneminde, zincir marketlerde satılmakta. Çocuklarımızın kullandığı, elinin değdiği, soluduğu ürün, sağlığa zararlı olduğu halde satılmaya devam ediyor. Fiyatı da çok uygun, çünkü kalitesiz. Üç tanesi 29 liraya satılıyor. Bizim sattığımız, tanesi 20-25 liralık kalemler 300-400 metre yazılabilirken, bu ucuz kalemle 100 metre yazmak mümkün. Yani ucuzluk bazında değerlendirilmemeli. Hem sağlıksız hem de hesaplı değil" diye konuştu.

'UCUZ ÜRÜNLERLE BİZİM SATTIĞIMIZ ARASINDA BÜYÜK FARK VAR'

Bayrak, kırtasiyecilerin yıl boyunca Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından denetlendiğini belirterek, "Bu tür ürünleri sattığımızı bulmanız imkansızdır. Ancak zincir marketler yeterince denetlenmiyor. Ucuz diye aldığımız ürünle, bizim sattığımız ürün arasında büyük bir fark var. Sadece fiyatına bakarak bir ürünün kalitesiz olduğunu kabul etmek, çocuklarımızın sağlığını riske atmak demektir" ifadelerini kullandı.