Kırgızistanlı Minik Aruuzat, Türkiye'de Kök Hücre Nakliyle Sağlığına Kavuştu

Kırgızistan'da yaşayan 4 yaşındaki aplastik anemi hastası Myrzabaeva Aruuzat, Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde annesinden alınan kök hücre ile tedavi edildi. Başarılı bir operasyon sonrası sağlığına kavuşan Aruuzat'ın ailesi, Türkiye'deki tedavi imkanlarından memnun.

Kırgızistan'da yaşayan 4 yaşındaki aplastik anemi hastası Myrzabaeva Aruuzat, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'nde annesinden alınan yarı uyumlu kök hücrenin nakliyle sağlığına kavuştu.

Aruuzat'ın ailesi, kızlarının aplastik anemi (kemik iliğinin yeteri kadar veya hiç yeni hücre üretememesi) rahatsızlığı nedeniyle yaptıkları araştırmalar sonucu tedavi imkanının Malatya'da bulunduğunu öğrenerek yaklaşık 8 ay önce hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde medikal tedavilere yanıt alınamayınca, Türkiye ve yurt dışında yapılan taramalara rağmen uygun donör bulunamadı.

Hekimlerin değerlendirmesiyle, nadir uygulanan bir yöntem olan anneden yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Kısa sürede gerçekleştirilen başarılı operasyonla minik Aruuzat sağlığına kavuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, AA muhabirine, uluslararası sağlık turizmi kapsamında önemli bir merkez haline geldiklerini belirtti.

Aruuzat'ın sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Aile Kırgızistan'da ve bazı ülkelerde sonuç alınamayan tedavi girişimlerinin ardından son olarak hastanemize geldi ve tedavinin başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Kırgızistan'dan gelen çocuğumuz, zorlu bir süreçten geçmesine rağmen tedavisini başarıyla tamamladı."

Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Arzu Akyay da hastanın ülkesinde nakil imkanının olmadığını ifade etti.

Birim olarak önemli ve başarılı nakiller yaptıklarını aktaran Akyay, "Şu an hücreleri tuttu ve çalışır duruma geldi. Taburculuğunu planladık, inşallah ülkesine sağlıklı şekilde dönecek. Şu anda oldukça iyi." diye konuştu.

Merkezde görevli Dr. Öğr. Üyesi Yurday Öncül ise aplastik anemi vakalarında erken taramanın önemini vurgulayarak aile geçmişinde bu tür hastalığı olan çocukların takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"Çocukların hayatı çok güzel olsun"

Anne Kamchybek Kuzu Nariza de kızının sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kamchybek Kuzu Nariza, "Çok şükür Aruuzatımız iyileşti. Burada bize çok iyi baktılar. Kızım çok şükür iyi, yemek yiyebiliyor. Kırgızistan'da çok hasta var onlara da söylüyorum buraya gelin diye. Çocuklar iyileşsin, çocukların hayatı çok güzel olsun. Hiçbir çocuk bu hastalığı yaşamasın." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Sağlık
