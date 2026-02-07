Haberler

Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Annesinin kanser tedavisi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getiren Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin'in kan bağışlarına yönelik "Allah bu adamın belasını versin" şeklinde sözlerine eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık tepkisiz kalamadı.

  • Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin, annesini kanser nedeniyle kaybettiğini ve tedavi sürecinde kan bağışlarının azalması nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti.
  • Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın kan bağışlarında her yıl rekor artış yaşandığını savundu.
  • Kerem Kınık, trombosit bağışının 5 günlük kullanım süresi nedeniyle canlı donör desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin'in kan bağışlarına ilişkin sert sözlerine, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan dikkat çeken bir yanıt geldi.

KAN BAĞIŞI TARTIŞMASI SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Prof. Dr. Mehmet Burcin Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, annesini dört ay önce kanser nedeniyle kaybettiğini belirterek, tedavi sürecinde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Pişkin, kemoterapi sırasında annesinin kan ve trombosit ihtiyacının arttığını, bağışların azalması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek "Bu adam yüzünden kan bağışları azaldığı için etrafta dilenci gibi kan arıyordum. Allah bin kere belasını versin" dedi.

KEREM KINIK'TAN YANIT

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Prof. Dr. Pişkin'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Kınık, mesajında Pişkin'e başsağlığı dileyerek, Kızılay'ın kan bağışı verilerine dikkat çekti. Kınık, her yıl kan bağışında rekor artışlar yaşandığını savundu.

"TANIMADIĞINIZ BİR KİŞİYE BELA OKUMAK..."

Kınık, trombosit bağışının kısa süreli kullanım süresi nedeniyle canlı donör desteğinin önemine vurgu yaptı. Kendisi de üç ayda bir kan bağışında bulunduğunu belirten Kınık, bu konuda Pişkin'e de çağrıda bulundu. Açıklamasında, bir akademisyenin doğrulanmamış bilgilerle kişisel suçlamalarda bulunmasının doğru olmadığını belirten Kınık, "Sayın Prof. Pişkin, Allah validenize rahmet eylesin, başınız sağolsun. Paylaşımınızı tesadüfen gördüm. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir akademisyensiniz. Trolleri takip etmek yerine Kızılay'ı takip etseydiniz her sene kan bağışında rekor artış olduğunu görürdünüz. Trombosit miadı 5 gün olduğu için canlı donör desteği önemli. Ben üç ayda bir kan bağışlıyorum, size de tavsiye ederim. Bir de bir akademisyene böyle trollerin dolduruşu ile tanışmadığı bir kişiye bela okumak hiç yakışmıyor. Afetsiz sağlıklı günler dilerim" şeklinde yanıt verdi.

İşte ikili arasında yaşanan o diyalog;

Haber Yorumlarımehmet:

devletin tüm kurumları bağımsız bir yargı tarafından 15 yıllık işlemleri ile denetlenmeli. bakın neler çıkar.

Haber YorumlarıSimu:

Tamam ben 3-4 ayda bir bağış yapıyorum. Ancak, verirken yetkililere de soruyorum: Maalesef, kan ihtiyacı bana lazım olduğunda önce kan bağışçısı bulmam gerekiyormuş. Yani, lazım olduğunda hangi kan grubundaysan o kan grubu bi bağışçı bulmak gerekiyor. Kaç ünite lazımsa o kadar bağışçı. Geçmişe dönük yapılan bağışlar göz ardı ediliyor. Anlamadığım, bu kadar kan nereye gidiyor ? Herkesten yerine kan istenirken, yapılan bağış kanlar nereye gidiyor ?

