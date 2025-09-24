Kayseri Şehir Hastanesi'nde Yasa Dışı Maddelerin Analizi İçin Altın Standart Yöntem Uygulanıyor

Günde 15 ila 18 bin hastaya poliklinik hizmeti veren Kayseri Şehir Hastanesi'nin Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı'nda yasa dışı 130 maddenin analizi "altın metot" olarak adlandırılan yöntemle yapılıyor.

Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Derya Koçer, AA muhabirine, madde bağımlılığının tüm dünyanın mücadele ettiği küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığının madde bağımlılığıyla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Koçer, Bakanlığın yasa dışı tarama ve doğrulama analizi yapan laboratuvarların çalışma kapsamını düzenlediğini, çalışma koşullarını standardize ettiğini, aynı zamanda periyodik denetimler yaparak sonuçların daha kesin, güvenilir ve doğru bir şekilde verilmesini sağladığını belirtti.

Yasa dışı madde analizlerinin tarama ve doğrulama olmak üzere iki basamaklı strateji şeklinde uygulandığını dile getiren Koçer, Biyokimya Laboratuvarı'nda yasa dışı madde tarama analizleri yaptıklarını kaydetti.

Tarama analizlerinin hangi amaçla istendiğini anlatan Koçer, "Daha çok adli vakaların takibinde savcılıklardan, adli mercilerden bize çok sık numune geliyor. Madde bağımlılığının tanısının, tedavisinin takibinde ve acil servise gelen hastalarda madde bağımlılığına bağlı bir zehirlenmenin ayırıcı tanısında tarama analizleri istenebiliyor. Bunun dışında sağlık kuruluna gelen kişilerden de iş yeri başvuruları, güvenlik görevlisi, polis, asker olma gibi durumlarda da bizden yasa dışı madde tarama analizleri isteniyor." diye konuştu.

"Yılda 5-6 bin teste yakın laboratuvarımızda yasa dışı madde analizi yapılıyor"

Koçer, madde analizlerinin farklı yöntemlerle yapılabildiğini ancak bazı yöntemlerin kişilerin kullandığı reçeteli veya reçetesiz ilaçlar ya da aldıkları gıdalara bağlı olarak yeterli hassasiyete sahip olmadığını, bu durumda ya doğrulama analizi yapmak gerektiğini ya da tarama analizlerinin daha üstün teknolojiye sahip cihazlarla ve altın standart metotlarla yapılması gerektiğini anlattı.

"Hastanemiz Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı'nda altın standart yöntemiyle yaklaşık 130'a yakın yasa dışı maddenin veya metabolitinin analizlerini yapmaktayız." diyen Koçer, şunları kaydetti:

"Yöntemle bu maddelerin parçalanma ürünlerini direkt molekül ağırlıklarına göre tespit ettiğimiz için hastanın kullandığı ilaçlardan veya aldığı gıdalardan etkilenme gibi bir durum olmuyor. Yılda 5-6 bin teste yakın laboratuvarımızda yasa dışı madde analizi yapılıyor. Madde bağımlılığı tek bir disiplinin mücadelesiyle çözülecek bir sorun değil, multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor. Biz bu mücadelenin laboratuvar ayağı olarak hem kullandığımız yöntemin altın standart yöntem olması hem de oldukça geniş bir test paneline sahip olmamız nedeniyle hem adli mercilere hem klinisyen arkadaşlara önemli katkı sağlıyoruz."

Son dönemde test menüsünü genişlettiklerini belirten Koçer, "Kısıtlı madde analizi yaparak kişinin kullanabileceği maddeleri tespit edemiyorsunuz çünkü son dönemde dünyada artık madde kullanım profili, kullanılan madde çeşitliliği çok genişledi. 130'a yakın madde bakıyoruz şu anda. Çevre illerde tarama analizi yapan laboratuvarlar var ancak altın standart yöntemle yapılmıyor bu analizler. Biz Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı olarak hem pek çok ilçe hastanemize hem de çevre illere tarama analizlerinde hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hemofili tanı testlerinde referans laboratuvar

Koçer, öte yandan laboratuvarın, bazı pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği ile giden pıhtılaşma bozukluklarının ve kanama diatezlerinin olduğu bir hastalık olan hemofilinin tanı testleriyle ilgili il bünyesinde referans laboratuvar olarak kabul edildiğine dikkati çekti.

Hemofilinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Koçer, "Tedavi ömür boyu sürüyor. Tedavi süreci tanının konmasıyla birlikte başlıyor ve bu anlamda tanının doğru konması çok önemli. Biz hemofili hastalığının tanısını pıhtılaşma faktör düzeylerini analiz ederek koyuyoruz." diye konuştu.

"Günlük 15-20 bin hastadan yaklaşık 100 bin test çalışmaktayız"

Şehir Hastanesi Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan ise Kayseri ve civarındaki 2 milyon insana hizmet sunan hastanede günde 15 bin ila 18 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini anlattı.

Hastanenin bölge için önemine dikkati çeken Özcan, "Şehir Hastanesi laboratuvarlarında günlük 15-20 bin hastadan yaklaşık 100 bin test çalışmaktayız. 3 akademisyen, 9 uzman ve 5 asistanla laboratuvarlarımız hizmet veriyor." dedi.