Kastamonu'ya 300 Milyon TL'lik Semt Polikliniği Temeli Atıldı

Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirecek olan semt polikliniğinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, Kastamonu'nun Saraçlar Mahallesi'nde eski devlet hastanesi arsası üzerine semt polikliniği yapılacak. Toplamda yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanda 4 katlı olarak inşa edilecek semt polikliniğinde 5 diş polikliniği ile 60 poliklinik hizmet verecek. Yeni yapılacak hizmet binasında toplum ruh sağlığı merkezi, çocuk izlem merkezi, 24 saat hizmet verecek acil servis, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme gibi tedavi alanları ve destek alanları da bulunacak. Ayrıca 1 adet, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu da binada hizmet verecek.

TOKİ tarafından 294 milyon 400 bin TL karşılığında ihalesi gerçekleştirilen yeni hizmet binasında hafriyat ve mobilizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla temeli atıldı. Semt polikliniği inşaatının 2027 yılının Ekim ayında bitmesi planlanıyor.

"Burası çok kapsamlı bir yapı olacak"

Temel atma töreninde konuşan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, projeyle ilgili bilgi vererek, "Semt polikliniği denildiğinde birkaç odadan oluşan bir yer gibi algılanabilir, ancak burası çok kapsamlı bir yapı olacak. Yaklaşık 2 bin 250 metrekare taban alanı üzerine kurulacak ve 4 katlı olacak. Toplam kapalı alanı yaklaşık 9 bin metrekareyi bulacak. İçerisinde 5'i diş olmak üzere yaklaşık 60 poliklinik yer alacak. Laboratuvar hizmetleri, tomografi, MR ve diğer görüntüleme birimlerinin yanında 24 saat hizmet verecek acil servisimiz bulunacak. Çocuk İzlem Merkezimiz, Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuz da bu binada hizmet verecek. Eğitim ve Araştırma Hastanemizden farklı olarak burada yalnızca yatış ve ameliyat hizmetleri olmayacak. Bunların dışındaki sağlık hizmetlerinin tamamını burada sunmuş olacağız. Hedefimiz bir yıl içerisinde binayı tamamlamak. Yüklenici firmamız daha erken teslim edebileceğini ifade ediyor. İnşallah önümüzdeki yılın Eylül veya Ekim ayında burayı hizmete açmayı planlıyoruz. Yaklaşık 300 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Tesisin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Uzman hekim sayımızda 31 kişilik net artış sağlandı"

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde günlük 6 bin 500 hastanın muayene edildiğini belirten Yavuzyılmaz, inşa edilecek semt polikliniği ile önemli bir yükün paylaşılacağını ifade etti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde de günlük 500 muayene yapıldığını ve ayaktan ya da yatarak tedavilerle birlikte bin 500'ü geçtiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Kentte zaman zaman hekim sayısı ve hastanelerdeki yoğunluğa yönelik eleştiriler oluyor. Sağlık hizmetlerinde daha iyi bir noktaya ulaşılmasını elbette isteriz. Elbette her şeyin daha iyisi olabilir. Biz de mevcut durumla yetinmeyeceğiz. Ancak yapılanları da görmezden gelmek mümkün değil. 2025 ve 2026 yıllarında Kastamonu'daki uzman hekim sayısında yüzde 15'in üzerinde artış yaşandı. Bu yıl Kastamonu'ya 70 uzman hekim geldi, 39 uzman hekim ise ilimizden ayrıldı. Böylece uzman hekim sayımızda 31 kişilik net artış sağlandı. Kastamonu'da bulunmayan bazı branşlarda da hizmet verilmeye başlandı. Geriatri alanında ilk kez hekimimiz geldi ve hizmet vermeye başladı. Algoloji branşında da ilk kez hekimimiz gelecek. Onkoloji alanında uzun süredir yaşadığımız sıkıntının ardından artık iki hekimimiz görev yapıyor" diye konuştu.

30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi projesinde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını söyleyen Yavuzyılmaz, "Sayın Valimizin de üzerinde durduğu ve destek verdiği 30 yataklı AMATEM'in ihalesini tamamladık. Kadıdağı'ndaki eski binamızı restore ederek burada 30 yataklı AMATEM'i hizmete açacağız. PET/CT cihazına ilişkin ihale süreci de devam ediyor. Hep birlikte Kastamonu'ya hizmet etmek için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Semt polikliniğini bir yıl içerisinde tamamlamayı planlıyoruz"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, "Göreve geldiğimiz günden beri hemşehrilerimiz bu bölgede sağlık hizmeti taleplerini bize iletiyordu. Eski devlet hastanesinin bulunduğu bu yer, yeniden sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Yüklenici firma sahada hızlı bir çalışma yürütüyor. İnşallah bir yıldan daha kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Sağlık konusunun öncelikli çalışma alanlarımızın başında geldiğinin bilincindeyiz. Durmadan, büyük bir gayretle hem Kastamonu'da hem de ilçelerimizde sağlık altyapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Kastamonu'nun sağlık alanında daha iyi noktalara ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"Vatandaşlarımız öncelikle aile hekimlerine başvursunlar"

Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da semt polikliniğinin TOKİ tarafından inşa edilecek olmasının önemli olduğuna dikkat çekerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kastamonu'daki sağlık hizmetlerinin yalnızca Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hizmetin 6 bin 500 muayeneden ibaret olmadığını söyleyen Uluay, ilçelerdeki sağlık merkezleri, acil servisler ve aile hekimlikleri de dahil edildiğinde günlük rakamın 20 bine ulaştığını kaydederek, "Hastanelerdeki yoğunluğun azaltılması için aile hekimliği sistemini daha etkin kullanılması gerekiyor. Vatandaşlarımız öncelikle kendilerine tanımlanan aile hekimlerine başvursunlar. Her vatandaşımıza tanımlanmış bir aile hekimi var. Vatandaşlarımız aile hekimleri üzerinden hareket ettiklerinde sağlık hizmetine daha hızlı ulaşabilir. Uzman polikliniklerinin önünde bekleyen vatandaşlarımızın bir kısmının sağlık sorunu, aile hekimliği aşamasında çözülebilecek durumda. Aile hekimine uğramadan doğrudan uzman polikliniğine gidilmesi hastanelerdeki yoğunluğu artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kastamonu İl Müftüsü Bekir Derin tarafından dua edilmesinin ardından semt polikliniğinin temeli atıldı.

Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ile il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı