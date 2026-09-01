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Hürkuş kanatlandı! TUSAŞ'tan nefes kesen uçuş görüntüleri

Hürkuş kanatlandı! TUSAŞ'tan nefes kesen uçuş görüntüleri Haber Videosunu İzle
Hürkuş kanatlandı! TUSAŞ'tan nefes kesen uçuş görüntüleri
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürkuş eğitim uçağının uçuş görüntülerini yayınladı. Görüntülerde Hürkuş'un gökyüzündeki uçuşu yer alırken, yerli havacılık projeleri arasında bulunan eğitim uçağı bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Hürkuş gökyüzünde görüntülendi. Tusaş, Hürkuş eğitim uçağının uçuşundan yeni görüntüleri kamuoyuna sundu.

TUSAŞ HÜRKUŞ'UN UÇUŞUNU GÖRÜNTÜLEDİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürkuş eğitim uçağı, gerçekleştirilen uçuş sırasında görüntülendi.  Tusaş tarafından yayınlanan görüntülerde Hürkuş'un gökyüzündeki uçuşuna yer verildi. Yerli havacılık projeleri arasında bulunan Hürkuş'un uçuşundan farklı anların yer aldığı görüntüler, uçağı yeniden gündeme taşıdı.

HÜRKUŞ GÖKYÜZÜNDE

Hürkuş, pilot eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilen bir eğitim uçağı olarak öne çıkıyor. TUSAŞ'ın yayınladığı son görüntülerde uçağın havadaki uçuşu gözler önüne serildi. TUSAŞ tarafından görüntüler dışında uçuşun süresi, irtifası, hızı veya gerçekleştirilen uçuşun kapsamına ilişkin ek bir teknik bilgi verilmedi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

Amma abarttınız ha, F35 den daha mı iyi

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Haber YorumlarıAli Furkan Demir:

eğitim uçağı ile 5. nesil savaş uçağını ironik bile olsa kıyaslamanız çok yersiz ve saçma

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Haber YorumlarıSezai Karaman:

Hürkuş un geçmişini de anlatın da bilmeyenler öğrensin

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