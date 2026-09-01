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Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?

Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış? Haber Videosunu İzle
Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?
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KKTC’de 8 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası sonrası bazı Rumların "Gebersinler, hepsi Türk'tü" şeklindeki insanlık dışı yorumları büyük tepki çekti. İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızların yorumlarına, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Dehşet bir tablo! Ölen Türk olduğu için seviniyorlar. Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?" sözleriyle tepki gösterdi.

  • KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi denizde kayboldu.
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşayan bazı Rumlar, ölen Türkler için 'gebersinler' gibi insanlık dışı yorumlar yaptı; ELAM üyesi Fivos Kyprianou da 'Ölenleri umursamayalım' dedi.
  • TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, X'te yaptığı paylaşımda nefret söylemlerini kınayarak 'Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?' diye sordu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi denizde kayboldu. Dünya kamuoyunun gündemine oturan vahim olayın ardından çok sayıda ülke, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşırken, Türkiye'yi adada 'işgalci' olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafında yaşayan bazı Rumlardan insanlık dışı yorumlar geldi.

İSYAN ETTİREN YORUMLAR

KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, ölen kişilerin Türk olması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşayan bazı kişilerin, "Ölenler Türk, hepsi gebersin" şeklinde alçak yorumlar yaptığı görüldü.

GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Christodulides'in hükümet ortağı ELAM üyesi Fivos Kyprianou, "Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Rum basınındaki taziye mesajlarının altına ise bazı kullanıcılar "Kahrolsunlar", "Gebersinler", "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi binlerce yorum yaptı. 

Türkiye ve KKTC'yi yasa boğan facianın ardından yapılan insanlık dışı yorumlara TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sert bir açıklama yaptı.

"ÖLENLER TÜRK OLDUĞU İÇİN SEVİNİYORLAR"

Akar, yaşananların yalnızca bir sosyal medya tartışması olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, nefret söylemlerinin Kıbrıs meselesindeki zihniyet farklılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Akar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Bunlarla mı birlikte yaşayacağız? Gerçekleri görmeyen, duymayan kalmasın" ifadelerini kullanarak, Türk olduğu için insanların ölümünden sevinç duyulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"KİM BARIŞTAN, KİM NEFRETTEN YANAYMIŞ?"

Hulusi Akar, söz konusu iğrenç yorumlara ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla mı birlikte yaşayacağız?

Gerçekleri görmeyen, duymayan kalmasın.

Gerçek:

Türk olduğu için bir insanın ölümüne sevinen zihniyet!

Dehşet bir tablo:

Kıbrıs’ta hayatını kaybedenler için “Gebersinler, hepsi Türktü” diyenler…

Körler, sağırlar:

Kim barıştan, kim nefretten yanaymış???

Gerçeği görmeden barış olmaz,

Geçmişi unutarak gelecek kurulmaz!"

Kaynak: Haberler.com
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