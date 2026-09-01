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Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor
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Güney Afrika’da geleneksel "Ulwaluko" sünnet ritüellerini ağlarına düşüren çeteler, 10-12 yaşındaki çocukları kaçırarak dev bir fidye şebekesi kurdu. Anestezisiz müdahaleler ve can kayıplarıyla gündeme gelen yasa dışı kamplarda bu yıl 43, geçtiğimiz yıl ise 93 çocuk hayatını kaybetti.

  • Güney Afrika'nın Güneydoğu Cape bölgesinde Xhosa kültürüne ait sünnet ritüeli Ulwaluko, çetelerin 10-12 yaş arası çocukları kaçırıp zorla sünnet ederek fidye istediği bir rant kapısına dönüştü.
  • 2024 yılında kış ve yaz ritüellerinin toplamında 93 çocuk hayatını kaybetti, 11 çocuğun cinsel organı kesildi ve bazı sahtekar cerrahların anestezi olmadan ameliyat yaptığı tespit edildi.
  • Yerel kolluk kuvvetleri, bölgedeki yasa dışı kamplara yönelik denetimlerini artırdı.

Güney Afrika'nın Güneydoğu Cape bölgesinde, Xhosa kültüründe geleneksel olarak yetişkinliğe geçişi simgeleyen sünnet ritüelleri (Ulwaluko), suç çetelerinin elinde tehlikeli bir rant kapısına dönüştü. Bölgeden gelen son raporlar, çetelerin 10 ila 12 yaş arasındaki çocukları hedef alarak illegal bir fidye şebekesi kurduğunu ortaya koyuyor.

KAÇIRMA, ŞİDDET VE FİDYE

Güvenlik kaynakları ve yerel yetkililerin aktardığı bilgilere göre, organize hareket eden suç grupları, küçük yaştaki çocukları kaçırarak dağlık ve ruhsatsız bölgelerde kurdukları yasa dışı kamplara götürüyor. Çocukları zorla sünnet eden çete üyeleri, ardından ailelerle iletişime geçerek yüklü miktarlarda "tören ve bakım masrafı" adı altında fidye talep ediyor. Fidyeyi ödeyemeyen veya kolluk kuvvetlerine haber veren ailelerin çocukları ise ağır darp ediliyor, hatta bazı vakalarda ölümle tehdit ediliyor.

93 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu yıl yerel medya törenlerde 43 çocuğun öldürüldüğünü bildirirken, 2024 yılında kış ve yaz ritüellerinin toplamında 93 çocuk hayatını kaybetti ve 11 çocuğun cinsel organı kesildi; bazı sahtekar 'cerrahların' anestezi olmadan ameliyat yaptığı tespit edildi. 

DENETİMLER ARTACAK

İnsan hakları örgütleri ve geleneksel liderler, hem köklü kültürün yozlaştırılmasına hem de çocuk hakları ihlallerine karşı acil önlem alınması için hükümete ve emniyet güçlerine çağrıda bulunuyor. Yerel kolluk kuvvetlerinin bölgedeki yasa dışı kamplara yönelik denetimleri artırdığı bildirildi.

Stajyer editör
Stajyer editör
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMesut:

Dünyanın başına bir gelecek var bu nedir ya zalimler

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Haber Yorumlarıugur karakaya:

İnsanlıktan çıkılmasın.....

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