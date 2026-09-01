Eski eşinin tutuklanmasının ardından işinden olmuştu! Pınar Erbaş'ın yeni adresi belli oldu

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile geçmişte evlilik yapmış olan Pınar Erbaş, bu olayın ardından çalıştığı kanalla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Ersoy'un tutuklanma süreci basında geniş yer bulurken, Show TV yönetimi yaşanan gelişmelerin ardından Ana Haber bültenini sunan Erbaş'ın görevine son verme kararı almıştı.

"ESKİ EŞİMİN HABERİNİ SUNMAM İSTENMEDİ"

İşten çıkarılma sürecine dair detayları daha önce kamuoyuyla paylaşan Pınar Erbaş, kararın kendisine nasıl bildirildiğini açık bir dille ifade etmişti. Deneyimli spiker, her haberi tarafsızlıkla iletmekle yükümlü olmasına rağmen, kanal yönetiminin eski eşiyle ilgili haberleri sunmasını istemediği için bu yönde bir adım atıldığını belirtmişti. Erbaş o dönem yaptığı açıklamada, başlangıçta kısa bir izne çıkarıldığını, ardından bu iznin uzatıldığını ve nihayetinde aynı pozisyonda işe dönüşünün olmayacağının kendisine tebliğ edildiğini aktarmıştı.

YENİ SEZONDA EKRANLARA DÖNÜYOR

Yaşanan bu çalkantılı sürecin ardından televizyonculuk kariyerine zorunlu bir ara veren Pınar Erbaş, sessizliğini yeni bir anlaşmayla bozdu. Yeni yayın dönemi öncesinde medya kuruluşlarıyla görüşmelerini tamamlayan deneyimli ana haber spikeri, Sözcü TV ile el sıkıştı. Erbaş, önümüzdeki günlerde Sözcü TV ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com