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Çocuklarda Diş Çürüğüne Yeni Koruyucu Yöntem

Çocuklarda Diş Çürüğüne Yeni Koruyucu Yöntem
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Karabük Üniversitesi öncülüğünde TÜBİTAK destekli projede, çocuklarda diş çürüğünü önlemek için gümüş diamin florür ve fissür örtücülerin birlikte kullanımı araştırıldı; laboratuvar çalışmalarıyla bu yöntemlerin diş korumadaki etkinliği incelendi.

Karabük Üniversitesi tarafından yürütülen TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında çocuklarda diş çürüğünü önlemeye yönelik koruyucu tedavi yöntemleri araştırıldı.

Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalından Dr. Öğretim Üyesi Ecem Elif Çege, AA muhabirine, çocuklarda diş çürüğünün en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Özellikle arka bölgedeki büyük azı dişlerinin girintili çıkıntılı yapısı nedeniyle bu dişlerde çürüğün çok daha kolay oluşabildiğini belirten Çege, "Bu çürükleri oluşmadan önce önleyebilmek için daha etkili koruyucu tedavi yöntemleri üzerinde çalışıyoruz. TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen bu proje, Karabük Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Lokman Hekim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi çocuk diş hekimliği bölümlerinin işbirliğiyle yürütüldü." dedi.

Çege, projede rutin tedaviler kapsamında çekilmiş daimi azı dişleri üzerinde laboratuvar ortamında çalışmalar yürüttükleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Çürüğü durdurabilen ve dişi güçlendirebilen gümüş diamin florür dediğimiz özel koruyucu maddeyi, yine dişlerin çiğneme yüzeyini korumak için kullanılan fissür örtücülerle yani koruyucu dolgular dediğimiz dolgularla değerlendirdik. Çeşitli laboratuvar aşamalarından geçti bu dişler. Amacımız, bu yöntemlerin birlikte kullanıldığında dişi daha iyi koruyup korumadığını ve tedavinin başarısını artırıp artırmadığını ortaya koymaktı. Sonrasında çalışmamız dahilinde, bu koruyucu uygulamaların dişe ne kadar iyi tutunduğunu, zamanla diş ile materyal arasında bakteri ve sıvı geçişine izin verip vermediğini ve estetik açıdan nasıl sonuçlar verdiğini ileri görüntüleme teknolojileriyle ayrıntılı olarak konfokal mikroskopla inceledik."

Amaçlarının özellikle çürük riski yüksek çocuklarda daha uzun süre koruma sağlayabilecek koruyucu tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine bilimsel katkı sunmak olduğunu anlatan Çege, çalışmadan elde ettikleri bulguların, gelecekte çocuk diş hekimliğinde uygulanacak koruyucu tedavilere yol göstermesini umut ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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