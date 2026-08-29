Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında Karabük'e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Kadroların 8'i uzman tabip, 69'u ise tabiplerden oluşuyor.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yeni kadroların Karabük'ün sağlık alanındaki insan kaynağını önemli ölçüde güçlendireceğini belirtti.

Karabük'e 8 uzman hekim kadrosu

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine geriatri, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, nükleer tıp, acil tıp ile deri ve zührevi hastalıkları branşlarında birer uzman tabip kadrosu tahsis edildi.

Karabük Safranbolu Devlet Hastanesine ise fiziksel tıp ve rehabilitasyon branşında bir uzman hekim kadrosu ayrıldı.

69 tabip merkez ve ilçelerde görev yapacak

Tahsis edilen 69 tabip kadrosunun Karabük merkez ile ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına dağıtıldığı bildirildi. Bu kapsamda; Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 27 tabip, Safranbolu Devlet Hastanesi: 10 tabip

Yenice İlçe Devlet Hastanesi: 7 tabip, Eskipazar İlçe Devlet Hastanesi: 5 tabip, Eflani İlçe Devlet Hastanesi: 4 tabip kadrosu tahsis edildi.

Diğer tabip kadrolarının ise il ve ilçelerdeki toplum sağlığı merkezleri, İl Sağlık Müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri istasyonları ve ambulans servisi komuta kontrol merkezinde görevlendirilmek üzere ayrıldığı belirtildi.

"Hekim kadromuzu da büyütüyoruz"

Karabük'te sağlık yatırımlarının yanı sıra hekim kadrosunun güçlendirilmesine de önem verdiklerini ifade eden Cem Şahin, şöyle konuştu:

"Karabük'ümüzün sağlık altyapısını yatırımlarımızla güçlendirirken sağlık hizmetlerinin temel unsuru olan hekim kadromuzu da büyütüyoruz. Son DHY Kurası kapsamında tahsis edilen 8 uzman tabip ve 69 tabip olmak üzere toplam 77 yeni hekim kadrosu, merkezimizden ilçelerimize kadar sağlık hizmetlerimize önemli bir güç katacaktır. Hemşehrilerimizin nitelikli sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için ihtiyaçlarımızı yakından takip etmeye, yeni yatırımlar ve yeni kadrolarla Karabük'ümüzün sağlık altyapısını daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

Şahin, Karabük'ün sağlık alanındaki taleplerine verilen destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na teşekkür ederek, yeni hekim kadrolarının Karabük'e ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı