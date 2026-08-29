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Antalya'da yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı

Antalya'da yol verme kavgası: Motokurye sürücüyü kaputta yumrukladı
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Antalya'da yol verme yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Motokurye, otomobil sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı; sürücü de sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonuyla kaydedildi.

ANTALYA'da bir motokurye, yol verme tartışmasında otomobilin sürücüsünü aracın kaputunun üzerine yatırıp, defalarca yumrukladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya'da 07 BDT 909 plakalı otomobilin sürücüsü ile 07 CKD 587 plakalı motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurye, otomobilin sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı. Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Yoldan geçenler olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı.

Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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