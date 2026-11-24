Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Hazine, "Sosyal medyada genital estetikle ilgili dolaşan bilgiler, bazı kadınların tamamen normal anatomik özelliklerini kusur olarak görmesine yol açabiliyor. Oysa kadın genital anatomisi oldukça değişken ve tek bir ideal görünümü bulunmuyor. Her şikayetin çözümü de ameliyat olmuyor" dedi.

Liv Hospital Vadistanbul Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Burak Hazine, genital estetiğe ilişkin önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Burak Hazine, genital estetiğin kadınların genital bölgesindeki görünüm veya işlevle ilgili şikayetlerini gidermeyi amaçlayan cerrahi ve cerrahi dışı uygulamaları kapsadığını söyledi. En sık uygulanan işlemlerden birinin labiaplasti (iç dudakların küçültülmesi veya yeniden şekillendirilmesi) olduğunu belirten Op. Dr. Hazine, klitoral hudoplasti (klitorisi örten deri kıvrımlarının düzenlenmesi), özellikle doğum sonrası anatomik değişikliklerin düzeltilmesi için yapılan vajinoplasti ve perineoplasti ile dış dudaklara yağ transferi, dolgu ve lazer ya da radyofrekans gibi enerji bazlı işlemlerin de bu kapsamda yer aldığını anlattı.

"Her şikayetin çözümü ameliyat değil"

İç dudakları belirgin olan bazı kadınların dar kıyafet giyerken, spor yaparken ya da cinsel ilişki sırasında sürtünme, sıkışma ve ağrı gibi şikayetlerle başvurduğunu, yalnızca görünümünden rahatsız olanların da bulunduğunu belirten Op. Dr. Hazine, şöyle konuştu:

"İç dudakların uzun veya asimetrik olması tek başına bir hastalık anlamına gelmiyor. Tahriş, vajinal kuruluk, cilt hastalıkları veya pelvik taban kaslarının fonksiyon bozuklukları uygun ilaçlar, yaşam tarzı düzenlemeleri ya da fizyoterapiyle tedavi edilebiliyor. Bu nedenle önce şikayetin nedenini belirlemek, ardından gerçekten cerrahi gerekip gerekmediğine karar vermek gerekiyor."

"Kadınlara yeni bir güzellik standardı dayatılıyor"

Özellikle sosyal medya nedeniyle kadınlara farkında olmadan yeni bir güzellik standardı dayatıldığına dikkat çeken Op. Dr. Hazine, "Fiziksel rahatsızlık yaşayan veya görünümünden ciddi biçimde rahatsız olan bir kadının şikayetlerini küçümsememeliyiz. Ancak karar, gerçekçi beklentilerle ve doğru bilgilendirmeyle verilmelidir. Bazen doğru çözüm ameliyattır, bazen fizyoterapi veya ilaç tedavisidir. Bazen de kadına anatomisinin tamamen normal olduğunu anlatmak yeterlidir" dedi.

"Genital estetik ile ilgili en sık görülen 5 yanlış inanış"

Op. Dr. Hazine, hastalardan en sık duyduğu yanlış inanışları şöyle sıraladı:

Yanlış: "Normal bir genital bölgenin belirli bir görünümü vardır"

Kadın genital anatomisinde oldukça geniş bir doğal çeşitlilik bulunduğunu söyleyen Op. Dr. Hazine, "Nasıl ki herkesin gözü, kulağı, burnu, yanağı birbirinden farklıysa genital bölgenin de standart bir görünümü olamaz" diye konuştu.

Yanlış: "Normal doğum yapan her kadının vajinası kalıcı olarak genişler"

Doğumun pelvik tabanı etkileyebildiğini ancak her kadında kalıcı anatomik genişleme oluşmadığını belirten Op. Dr. Hazine, "Sorun pelvik taban kaslarının zayıflığından, doğum sırasında oluşan doku hasarından veya vajinal destek yapılarındaki değişikliklerden kaynaklanabiliyor. Kas fonksiyonuyla ilişkili şikayetlerde pelvik taban fizyoterapisi oldukça önemli bir tedavi seçeneği. Ancak belirgin anatomik hasar veya semptomatik organ sarkması gibi durumlarda cerrahi gerekebiliyor" ifadelerini kullandı.

Yanlış: "Vajina ne kadar dar olursa cinsel haz o kadar artar"

Aşırı daraltmanın cinsel ilişkiyi ağrılı hale getirebileceği uyarısında bulunan Op. Dr. Hazine, "Amacımız vajinayı mümkün olduğunca daraltmak değil, normal anatomiyi ve fonksiyonu korumak" şeklinde konuştu.

Yanlış: "Genital estetik ameliyatı cinsel hazzı mutlaka artırır"

Genital estetiğin cinsel hazzı artırma garantisi vermediğinin altını çizen Op. Dr. Hazine, "Cinsel haz; sinir sistemi, hormonlar, psikolojik durum, pelvik taban kasları ve partnerle iletişim gibi birçok faktörden etkileniyor. Bazı çalışmalar genital estetik sonrasında beden algısında ve cinsel konforda iyileşme bildiriyor; özellikle fiziksel rahatsızlığa neden olan bir problem düzeltildiğinde cinsel yaşam olumlu etkilenebiliyor. Ancak mevcut bilimsel veriler, genital estetiğin her kadında cinsel hazzı veya orgazmı artıracağını söylemek için yeterli değil. Genital bölgede yoğun bir sinir ağı bulunduğu için cerrahi sonrasında his değişiklikleri, skar oluşumu veya ilişki sırasında ağrı gelişebiliyor; doğru hastada fayda sağlayabilir ancak riskleri mutlaka değerlendirilmelidir" açıklamalarında bulundu.

Yanlış: "Lazerle yapılan işlemler tamamen risksizdir"

Lazer ve radyofrekans gibi enerji bazlı uygulamalarda da yanık, skar, enfeksiyon, his değişiklikleri ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi komplikasyonlar görülebildiğini belirten Op. Dr. Hazine, "'Vajinal gençleştirme' tabiri tıbbi bir durumu belirtmek için değil, ticari kaygılarla kullanılan bir kavram. Bu uygulamalar vajinal kuruluk, menopozla ilişkili yakınmalar, gevşeme hissi ve hafif idrar kaçırma gibi şikayetler için araştırılma aşamasında. Bazı çalışmalarda kısa dönemli iyileşmeler bildirilse de özellikle plasebo kontrollü araştırmalar bu faydaları tutarlı biçimde doğrulamıyor. Güncel uluslararası kılavuzlar da rutin kullanımlarını destekleyecek yeterli kanıt bulunmadığını belirtiyor" diye konuştu.

Yanlış: "Genital estetik ameliyatı geçiren kadın normal doğum yapamaz"

Çoğu genital estetik işleminin sonraki vajinal doğuma engel olmadığını dile getiren Op. Dr. Hazine, daha kapsamlı operasyonların ise bireysel olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Ameliyat öncesinde riskler ve iyileşme süreci hastaya net olarak aktarılmalı"

Her cerrahi işlemde olduğu gibi genital estetikte de kanama, enfeksiyon, yara iyileşmesinde gecikme, asimetri, skar oluşumu, his değişiklikleri, uzun süren hassasiyet ve cinsel ilişki sırasında ağrı gibi riskler bulunduğunu hatırlatan Op. Dr. Hazine, "Labiaplasti sonrasında hafif günlük aktivitelere genellikle birkaç gün içinde dönülebilirken, yoğun spor ve cinsel ilişki için çoğunlukla dört-altı hafta beklemek gerekiyor. Daha kapsamlı ameliyatlarda bu süre uzayabiliyor; dokuların tamamen iyileşmesi ve son görünümün ortaya çıkması ise birkaç ay sürebiliyor. Hastanın ameliyat öncesinde yalnızca beklenen estetik sonucu değil, iyileşme sürecini ve olası komplikasyonları da bilmesi önemli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı