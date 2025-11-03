İzmir Organ Bağışı Konusunda Türkiye Birincisi: Farkındalık Artmalı

İZMİR İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, " İzmir, 2012 yılından bu yana 102 binin üzerinde organ bağışı ile Türkiye birincisi olmanın gururunu taşımaktadır. Ancak bu bağış sayıları yeterli değil. 2025 yılı Ocak ayından bugüne ilimizde 139 beyin ölümü tespit edilmiş, 32'sinde aileler bağışa onay vermiştir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi (İTF) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası dolayısıyla 'Küçükler İçin Büyük Umut' temalı seminer düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, organ bağışının insan hayatına anlam katan en yüce değerlerden biri olduğuna dikkati çekti. Sempozyumun hem bilimsel hem de toplumsal açıdan önem arz ettiğine vurgu yapan Kul, "Sadece bir organ nakliyle yeni bir hayata merhaba diyebilmek umudunu taşıyan hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Bugün ulusal organ bekleme listesinde 32 bin 748 hasta bulunmakta. Bunlardan 4 bin 409'u, bölgemizde hayatlarını kurtaracak bir umut beklemektedir. Bazen o umudu yeşerten tek şey, bir bağış kararıdır. Bir organ bağışı sadece bir bedeni değil; bir aileyi, bir hayatı, bir geleceği yeniden hayata döndürür" dedi.

'HER PAYLAŞIM YENİ FİKİR ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIĞI'

Organ bağışı konusunda farkındalığın arttırılması gerektiğini hatırlatan Kul, "İzmir, 2012 yılından bu yana 102 binin üzerinde organ bağışı ile Türkiye birincisi olmanın gururunu taşımaktadır. Ancak bu bağış sayıları yeterli değil. 2025 yılı Ocak ayından bugüne İzmir bölge koordinasyon merkezimizin sorumluluğundaki illerde 236 beyin ölüm vakası gerçekleşmiş, bunların 72'sinde aileler organ bağışını kabul etmiştir. İlimizde ise 139 beyin ölümü tespit edilmiş; 32'sinde aileler bağışa onay vermiştir. Burada yapılacak her paylaşım yeni fikir organ bağışı farkındalığını arttıracaktır" diye konuştu.

'HER BİLGİ, BİR ÇOCUĞUN KALP ATIŞI OLARAK GERİ DÖNECEK'

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Dilek Orbatu da "Organ bağışı sadece tıbbi bir işlem değil, vicdanlı olmanın, insanlığın ve dayanışmanın en saf halidir. Her bağış, başka bir kalbin yeniden atması, bir çocuğun yeniden gülümsemesi, bir ailenin yeniden umut etmesidir. Dr. Behçet Uz'un yıllar önce söylediği gibi, 'Her çocuk bir çiçektir, her yaşam bir umut.' Bizler bu umudu korumakla yükümlüyüz. Bugün bilimle, vicdanın teknoloji ile insanlığın el ele verdiği noktadayız. Cerrahlarımız, yoğun bakım ekiplerimiz ve koordinatörlerimiz bu mucizevi süreci titizlikle yürütürken, toplum olarak farkındalığı arttırmak en temel görevimiz olmalı. Türkiye'de organ bekleyen binlerce çocuk ve yetişkin var. Biz sağlık çalışanları olarak onların umutlarını büyütmek için buradayız. Her bilgi ve anlatılan, her deneyim yarın bir çocuğun kalp atışı olarak geri dönecek" dedi.

'ARTIK NAKİL AMELİYATLARI BİR MUCİZE DEĞİL'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise "Ben de iki evladın annesi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki insan evladını her zaman bir organa benzetir. Kalbine, ciğerine, nefesine. Çünkü o giderse sanki kendi yaşamı eksilir. Çünkü bir anne çocuğu nefes almakta zorlandığında kendi nefesini vermek ister. Kalbi duracak olsa kendi kalbini çıkarıp, ona koymak ister. Organ bağışı tam da bu duygunun görünür halidir" diye konuştu. Son 23 yılda Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü farkındalık kampanyaları ve donör kayıt sistemleri ile Türkiye'nin bu alanda dünyada örnek bir ivme yakaladığını kaydeden Çankırı, şehir hastanelerinde imkanların çok büyüdüğüne dikkat çekip, "Burada bir tarafta zamanla yarışan doktorlar, diğer yanda sabırla zamana tutunan aileler var. Bugün Türkiye sağlıkta dönüşümle birlikte bu insani zinciri çok güçlendirdi. Artık nakil ameliyatları bir mucize değil" dedi.

'TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 85 BİN ORGAN NAKLİ'

2002 yılından bugüne Türkiye genelinde yaklaşık 85 bin organ nakli gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çankırı, şöyle devam etti:

"Yalnızca 2023 yılında 5 bin 084, 2024 yılının ilk 10 ayında ise 4 bin 448 organ nakli yapıldı. Her aileye yeniden nefes, bir çocuğa yeniden bir oyun, bir anneye de yeniden bir gülümseme oldu. İzmir özelinde 6 bin vatandaşımız organ başvurusunda bulundu. 265 başarılı nakil operasyonu 2023 yılında yapıldı. Birbirimize destek olarak bunun önemini anlatmamız kıymetli."

Konuşmaların ardından teşekkür belgeleri takdim edildi.