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İzmir'de kalbindeki 8 milimetrelik delik, 2,5 aylık bebekte anjiyoyla kapatıldı

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İzmir'de kalbindeki 8 milimetrelik delik, 2,5 aylık bebekte anjiyoyla kapatıldı
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İzmir'de kalbindeki yaklaşık 8 milimetrelik delikle doğan bebek, 2,5 aylıkken anjiyoyla sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Kaan Yıldız, büyük deliğin tıkaçla kapatılmasının riskli olduğunu, bebeğin ertesi gün taburcu edildiğini söyledi.

İzmir'de kalbinde yaklaşık 8 milimetrelik delikle dünyaya gelen Asel Lina bebek, 2,5 aylıkken geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Menderes ilçesinde yaşayan Rabia ve Hasan Kertmen çiftinin mayıs ayında Asel Lina ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi.

Aile, bebeğin rahat nefes alamaması, sürekli ağlaması ve kilo alamaması nedeniyle İzmir Şehir Hastanesine başvurdu.

Çocuk kardiyolojisi bölümünde görevli Doç. Dr. Kaan Yıldız, bebeğin kalbinde yaklaşık 8 milimetrelik bir delik olduğunu belirledi.

Bir süre ilaç tedavisi uygulanan ve durumu takip edilen bebek, beklenen iyileşmenin sağlanamaması üzerine 2,5 aylıkken ameliyata alındı. Asel Lina, anjiyo yöntemiyle kasıktan girilerek yapılan operasyonla iyileşti.

"Allah'a şükür bebeğimiz çok iyi"

Anne Rabia Kertmen, AA muhabirine, bebeklerinin doğumdan itibaren zor nefes aldığını söyledi.

Yapılan operasyonun ardından bebeğinin sağlığına kavuştuğunu anlatan Kertmen, "Şimdi rahat nefes alıyor ve uyuyor. Bir insan evladını kaybetmek istemez. Çok sıkıntı çektim. Allah'a şükür bebeğimiz çok iyi." dedi.

Küçük kalpte büyük delik

Operasyonu yapan Doç. Dr. Yıldız ise aort ile akciğer atardamarı arasındaki geçiş damarının doğumdan sonra kapanması gerektiğini, Asel Lina'da ise bu açıklığın kapanmadığını anlattı.

Ameliyat tarihinde bebeğin kalbinin yaklaşık 6 santimetre, deliğin de yaklaşık 8 milimetre büyüklüğünde olduğunu belirten Yıldız, "Kalpteki kaçaklar arttığı için müdahale etmemiz gerektiğini tespit ettik. Kalp yetmezliği ortaya çıkınca kateter yöntemiyle kapatmamız gerekiyor. Bebeğin kalbindeki delik büyüktü. Bu yüzden anjiyoya aldık ve uygun cihazı belirledik. Kasık atardamarından girerek gerekli olan görüntülemeyi yaptık." diye konuştu.

Yıldız, işlem yapıldığında Asel Lina'nın 2,5 aylık ve 5 kilogram ağırlığında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kalpteki delik yaklaşık 8 milimetreydi. Oldukça büyük bir delikti. Tıkaçla kapatması zorlayıcı ve riskli bir işlemdi. Açık ameliyata vermek istemedik. Şans vermek istedik. İşlem başarısız olsaydı açık kalp ameliyatı yapılacaktı. Biz de oraya tıkacı yerleştirdik. Tıkaç orayı kapattığı için de delik kapanmış oldu. İşlem sonrasında bir şey gelişmedi. Bebeğimizi de ertesi gün taburcu ettik. Artık kilo alımı gayet güzel. Kalp yetmezliği bulguları kayboldu. İlaçları kestik."

Kaynak: AA
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