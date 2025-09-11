İzmir'de İki Bebeğe Başarılı Karaciğer Nakli Yapıldı

İZMİR'de, biri Libya diğeri Gürcistan'dan gelen iki bebeğe karaciğer nakli yapıldı. Operasyonlarda Libyalı Hatan (2) bebeğe babasından, 4 aylık Gürcü Saba bebeğe ise annesinden karaciğer dokusu nakledildi. İki bebek kısa sürede taburcu edilerek ülkelerine dönecek.

İzmir'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle aynı kaderi paylaşan biri Libya, diğeri Gürcistan uyruklu iki bebek, canlı vericili nakil operasyonuyla sağlığına kavuştu. Safra yolları yokluğu (Bilier atrazi) tanısı konulan Libyalı Hatan Barghout'a babası Fuad Barghout'tan (41), karaciğer sirozu tanısı koyulan Giorgi İntskirveli ve Ana Ormotsadze (36) çiftinin 4 aylık erkek bebekleri Saba İntskirveli'ye ise annesi Ana Ormotsadze'den alınan karaciğer dokusu nakledildi. Biri 6, diğeri 8 kilo olan bebeklerin fonksiyonlarının normale döndüğü ve birkaç gün içinde taburcu edilecekleri bildirildi. Nakiller, Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi. Operasyonda Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat görev aldı.

'BEBEĞİMİZİN DURUMU GAYET İYİ'

Prof. Dr. Sema Aydoğdu, nakil öncesinde yürüyemeyen Hatan bebeğin kısa sürede toparlandığını belirterek, "Hatan bebek çocuklarda en çok karaciğer nakil nedeni olan safra yollarının olmayışı sorunu ile hastanemize geldi. Babasından nakil olan bebeğimizin durumu gayet iyi. Ama geldiğinde karaciğer yetmezliğinin son aşamasındaydı. Çok ağır bir beslenme yetersizliği ve karındaki sıvı toplanmasından dolayı organlarının büyüklüğü yüzünden geniş bir karnı vardı. Solunumda sıkıntısı mevcuttu. Yetmezlikle ilgili tüm bulguları oturmuştu" dedi.

Prof. Dr. Aydoğdu, nakilde kullanılan organ parçasına ilişkin ise "Çocukların ağırlıklarının yüzde 1'i kadar bir parçanın nakledilmesini ideal buluyoruz. Bu çocuk da nakle girerken 8 kilo civarındaydı. 80-100 gram arasında bir organa gereksinimi vardı. Şimdi karaciğer fonksiyonları tamamen normale döndü. Fakat vücudu tamir aşamasındayız. Yavaş yavaş toparlanıyor, hatta birkaç gün içerisinde taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

'BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAK'

Genel Cerrahi ve Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Kılıç ise Saba'nın durumuna dikkati çekip, "Doğduktan kısa süre sonra gelişen karaciğer yetmezliği ve sirozu mevcuttu. Karaciğerin kanama, pıhtılaşma fonksiyonları yerine gelmiyordu ve kanama pıhtılaşma zamanları normalin 10 katına kadar çıkmıştı. Bu durumdaki bebeklerde acil karaciğer nakli yapılmazsa kaybedilmesi söz konusudur. Bu bebeği de 1 hafta 10 gün içinde nakle alamasak kaybedebilmemiz söz konusuydu. Acil olarak annesinden nakil yaptık. 4 aylık ve 6 kilo bir bebekti. Ama nakil yolunda gitti. Naklin üzerinden 1 hafta geçti. Birkaç gün içinde taburcu olacak" dedi.

Libyalı Hatan'ın babası Fuad Barghout, "Karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendik. O süreçte çocuğum bana 'Baba' dediğinde içim acıyordu. Şu an çok mutluyum. Libya ve Türk hükümeti yetkililerine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ana Ormotsadze de oğlu Saba'nın doğduktan sonra yaklaşık 10 günlükken semptomlarının başladığını belirtip, "Tedavi için Türkiye'ye geldik. Hiç düşünmeden donör oldum. Bebeğimizin durumu günden güne kötüye gidiyordu. Ama burada iyileşmeye başladı. Şimdi çok daha rahatız. Ameliyattan sonra sonuçları iyi. Bu nedenle çok mutluyuz. Umarım daha da iyi olur" diye konuştu.