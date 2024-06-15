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İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde Nadir Hastalıklar Semineri ve Toplantı Gerçekleştirildi

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İsveç'te nadir ve tanısız hastalıklar üzerine çalışmalar yapan Helene ve Mikk Cederroth, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde seminer verdi. Seminerde nadir hastalıklarla mücadelede iş birliği ve bilgi paylaşımının önemi vurgulandı. Ayrıca, RareBoost Uluslararası Bilimsel ve Etik Danışma Kurulu'nun yıllık toplantısı da İBG'de gerçekleştirildi.

İsveç'te nadir ve tanısız hastalıklar üzerine yaptıkları sosyal çalışmalarla tanınan Helene ve Mikk Cederroth, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde (İBG) seminer verdi.

İBG'den yapılan açıklamaya göre, Helene Cederroth seminerde, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak nadir hastalıklar alanındaki çalışmalarını paylaştı.

Üç çocuğunu nadir hastalıklar nedeniyle kaybeden Cederroth, bu zorlu sürecin kendilerini bu alanda çare aramaya yönelttiğini belirtti.

Nadir hastalıklarla mücadelede iş birliğinin ve bilgi paylaşımının önemine vurgu yapan Helene Cederroth, farklı disiplinlerden gelen uzmanların bir araya gelerek ortak bir amaç için çalışmasının ne denli büyük farklar yaratabileceğini dile getirdi.

Öte yandan RareBoost Uluslararası Bilimsel ve Etik Danışma Kurulu (SEAB) da yıllık toplantısını İBG'de gerçekleştirdi. Toplantıda, nadir ve tanısız hastalıklar konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde 10-12 Haziran'da "Biyobankacılık Eğitimi" de düzenlendi.

Kaynak: AA / Sağlık

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