İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Modern Tıbbi Lojistik Merkezi Açıldı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Lojistik Merkezi, ilaçların ve tıbbi malzemelerin modern koşullarda muhafazasını sağlaması amacıyla hizmete açıldı.

Avcılar yerleşkesinde 4 bin metrekare alan üzerine yapılan tesisin açılışında konuşan İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversitenin birden fazla hastanesinin bulunduğunu, lojistik merkezinin stok yönetimiyle birlikte tıbbi malzemelerin tedarikiyle ilgili düzeni sağlayacağını söyledi.

Bu düzenin özellikle afet dönemlerinde de etkili olduğunu vurgulayan Aydın, fiziki altyapı olarak en modern sistemi kurguladıklarını dile getirdi.

Rektör Aydın, "Bir tıbbi malzemenin girişinden çıkışına kadar, anlık takibinin yapılabileceği modern bir tesisin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Aslında bu anlamda Türkiye'ye örnek olacak bir yapıyı açmış oluyoruz." dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emin Köse de merkezin sağlık alanında üniversitenin hastanelerine hizmet vereceğinin altını çizerek, "Genelde bu tip depolar hastanelerin içerisinde tıbbi malzeme ağırlıklı olmak üzere stok oluşturulup hizmet sunumunda kullanılır ama burada biz daha farklı bir organizasyon içerisine girdik. Birincisi, kapasiteyi artırarak, tıbbi malzeme sağlayarak hizmet konusunda hiçbir aksama yaşanmamasını, aynı zamanda da üniversitemiz bünyesinde bulunan diğer hastanelere de hizmet vermeyi hedefledik. Sanıyorum bu, İstanbul'da ve bölgede örnek teşkil edecek sağlık alanında özellikle ilk uygulamalardan birisi." diye konuştu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Uğur Uygunoğlu ise tıpta "koruyucu hekimlik" kavramının, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak hastalığın önlenmesini amaçladığını, yeni merkezi de "koruyucu medikal malzeme deposu" olarak tanımladıklarını kaydetti.

Merkezin, pandemi gibi olağanüstü durumlara karşı önceden hazırlık sağlayacağına da dikkati çeken Uygunoğlu, "5 sene önce yaşadığımız pandemi döneminden hepimiz biliyoruz, bir anda olağanüstü bir talep doğdu ama bu taleplerin depolanacağı, sirkülasyonunun nasıl düzenleneceğine dair elimizde bir çalışma yoktu. Şimdi koruyucu medikal malzemenin ana yeri burası olacak. Ayrıca farklı yerlerde depolanan ürünlerin tek bir merkezden takibiyle hata payını azaltacağız." ifadelerini kullandı.

Uygunoğlu, tesisin 3 bin 440 palet kapasitesine sahip olduğunu ve 5 ayrı depolama ünitesinin bulunduğunu, yangın güvenlik sistemlerine uygun ve iş güvenliği standartlarına göre inşa edildiğini bildirdi.