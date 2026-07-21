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Hisarcık'ta meme kanseri için mobil tarama çalışmaları sürüyor

Hisarcık'ta meme kanseri için mobil tarama çalışmaları sürüyor
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde KETEM tarafından 40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz mobil meme kanseri taramaları sürüyor. Dijital mamografi cihazıyla donatılmış araç, ilçe merkezi ve 25 köyde hizmet veriyor. Ayrıca rahim ağzı ve kolon kanseri taramaları da yapılıyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kütahya Halk Sağlığı Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından 40-69 yaş arasındaki kadınlara yönelik ücretsiz mobil meme kanseri taramaları devam ediyor.

İlçe merkezi ile 25 köyü kapsayan hizmet kapsamında, dijital mamografi cihazıyla donatılmış mobil tarama aracı her ay belirli günlerde vatandaşlara hizmet veriyor. Böylece kadınlar, yaşadıkları bölgede ücretsiz ve kolay şekilde meme kanseri taramasından faydalanabiliyor.

Yetkililer, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerek, ilçe merkezi ve tüm köylerde ücretsiz, ağrısız ve acısız mamografi hizmeti sunulduğunu belirtti. Çalışmalarla yalnızca meme kanserinin erken teşhis edilmesinin değil, taramalar sırasında tespit edilen diğer meme hastalıklarının da zamanında değerlendirilerek gerekli tedavi sürecinin başlatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Mobil mamografi taramalarının yanı sıra Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi sağlık ekipleri tarafından da farklı kanser türlerine yönelik taramalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı (serviks) kanseri, 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere ise hafta içi kolon kanseri taraması yapılıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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