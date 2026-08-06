Hava Isındığında Göz Tansiyonu Artar mı?

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte göz sağlığıyla ilgili birçok soru da gündeme geliyor. Bunlardan biri de halk arasında sıkça dile getirilen şu soru:

SICAK HAVA GÖZ TANSİYONUNU ARTIRIR MI?

Bu sorunun yanıtı sanıldığı kadar basit değildir.

Bilimsel çalışmalar, hava sıcaklığının tek başına göz tansiyonunu doğrudan yükselttiğini göstermemektedir. Ancak yaz aylarında değişen çevresel koşullar ve yaşam alışkanlıkları, özellikle göz tansiyonu (glokom) tanısı bulunan kişilerin daha dikkatli olmasını gerektirebilir.

GÖZ TANSİYONU NEDİR?

Göz tansiyonu , tıbbi adıyla glokom, görme sinirini etkileyebilen önemli bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde görme alanında kalıcı kayıplara neden olabilir.

En önemli özelliği ise uzun yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden ilerleyebilmesidir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri büyük önem taşır.

YAZ AYLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek sıcaklıklar tek başına göz tansiyonunu artırmasa da yaz aylarında bazı alışkanlıklar göz sağlığını dolaylı olarak etkileyebilir.

Örneğin;

Gün içinde yeterince su tüketmemek,

Uzun süre güneş altında kalmak,

Aşırı sıcak ortamlarda uzun süre bulunmak,

Doktor önerisi olmadan ilaç kullanımını aksatmak,

özellikle glokom tanısı bulunan kişiler için dikkat edilmesi gereken durumlardır.

Yaz aylarında sıvı dengesinin korunması ve genel sağlık durumunun iyi yönetilmesi göz sağlığı açısından da önemlidir.

GÖZ TANSİYONU ÇOĞU ZAMAN BELİRTİ VERMEZ

Toplumda göz tansiyonu denildiğinde akla çoğunlukla göz ağrısı gelir. Oysa hastaların büyük bir kısmında uzun süre hiçbir şikâyet görülmeyebilir.

Bu nedenle yalnızca belirti ortaya çıktığında değil, belirli aralıklarla göz muayenesi yaptırmak gerekir.

Özellikle;

40 yaş ve üzerindeki bireyler,

Ailesinde glokom öyküsü bulunanlar,

Diyabet veya hipertansiyon hastaları,

Yüksek miyopisi olan kişiler,

göz kontrollerini ihmal etmemelidir.

TATİLDE KONTROLLER ERTELENMEMELİ

Yaz ayları tatil planlarının yoğunlaştığı dönemlerdir. Ancak birçok kişi bu süreçte düzenli sağlık kontrollerini de erteleyebiliyor.

Glokom gibi sessiz ilerleyen hastalıklarda ise geciken kontroller, hastalığın daha geç fark edilmesine neden olabilir.

Bu nedenle özellikle göz tansiyonu nedeniyle takip edilen hastaların, damla tedavilerini düzenli kullanmaları ve kontrol randevularını aksatmamaları önem taşır.

GÖZLERİNİZİ GÜNEŞTEN DE KORUYUN

Yaz aylarında yalnızca göz tansiyonu değil, güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı da gözlerin korunması gerekir.

UV korumasına sahip güneş gözlüklerinin tercih edilmesi, açık havada uzun süre kalınacaksa şapka kullanılması ve güneşin en yoğun olduğu saatlerde doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması önerilebilir.

Hava sıcaklıklarının artması tek başına göz tansiyonunun yükseldiği anlamına gelmez. Ancak yaz aylarında değişen yaşam koşulları nedeniyle göz sağlığını ihmal etmemek gerekir.

Unutulmamalıdır ki glokom çoğu zaman sessiz ilerleyen bir hastalıktır. Görme kaybı oluşmadan önce yapılacak düzenli göz muayeneleri, erken tanı ve uygun tedavi açısından en önemli adımdır.

Yaz mevsiminin tadını çıkarırken göz sağlığınızı da ihmal etmeyin. Çünkü sağlıklı bir görüş, her mevsimde yaşam kalitesinin en önemli parçalarından biridir.