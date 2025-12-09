Yeni grip virüsüne karşı influenza aşısı yaptırmalı mıyız?

Grip (influenza) mevsimi bu yıl hızlı başladı. Kuzey yarımkürede pek çok ülkede bu yılki grip vakaları önceki yıllardan ağır geçiyor. Bunun sorumlusu ise influenza A virüsünün H3N2 alt tipinin K varyantı.

Bu varyanta benzer grip virüsleri uzun süredir dolaşımda değildi, bu yüzden bunlara bağışıklığımız düşük.

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bağışıklığı düşük kişilere acilen grip aşısı yaptırmalarını tavsiye ederken, İspanyol basınına göre Murcia kentindeki hastanelerde bu salgın nedeniyle maske takmanın zorunlu hale gelmesi kararlaştırıldı.

Peki Türkiye'de bu kış grip salgını ne durumda? Aşı yaptırmak isteyenlerin önündeki seçenekler neler?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) altı aydan büyük herkese grip aşısı yaptırmayı tavsiye ediyor.

Türkiye'de bu aşıların Eylül-Mart arasında yapılması tavsiye ediliyor.

Grip aşısının faydaları şöyle:

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Uzman Doktor Selda Handan Karahan, Türkiye'de üç farklı grip aşısının kullanımda olduğunu söylüyor. Bunlar Vaxigrip, Influvac ve Fluarix tetra.

Türkiye'de grip aşıları bazı gruplara ücretsiz yaptırılabiliyor.

Bunlar:

Grip aşısı ne kadar etkili?

Grip aşısı, en yaygın grip virüslerine karşı koruma sağlamayı amaçlar.

Aşı olduktan sonra da grip olma ihtimaliniz vardır, ancak bu durumda grip daha hafif geçecek ve daha kısa sürecektir.

Aşının etkisi genellikle 14 gün içinde ortaya çıkar.

Grip aşısının sağladığı koruma zamanla azalır ve aşının koruduğu grip virüsü türleri her yıl güncellenir.

Bu nedenle her yıl grip aşısı olmak önemlidir.

Aşının yan etkileri var mı?

İngiltere'nin Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, grip aşısının en yaygın yan etkileri hafiftir ve 1-2 gün içinde düzelir.

Grip aşısında şu yan etkiler görülebilir:

Şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaksi) gibi daha ciddi yan etkiler çok nadirdir. Aşıyı yapan kişi, alerjik reaksiyonlarla başa çıkmak ve bunları hemen tedavi etmek için eğitilmiştir.

Grip miyim, Covid mi yoksa nezle mi?

Soğuk Algınlığı

Grip

Covid

Kendimi nasıl koruyabilirim?

Kapalı alanlarda başkalarıyla buluşuyorsanız ortamı havalandırın.

Hijyene dikkat edin. Dirseğinizin iç tarafına doğru öksürün.

Ellerinizi sık sık ılık su ve sabunla yıkayın.

Çevrenizi, özellikle kapı kolları gibi sık dokunulan yerleri sık sık temizleyin.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ancak dışarı çıkmanız gerekiyorsa, başkalarını korumak için maske kullanın.

Uyarı: Bu haber bilgi verme amaçlıdır, sağlık tavsiyeleri içermez. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa aile hekimine danışın.