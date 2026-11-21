Akciğer kanserinin yalnızca sigara içenleri tehdit etmediğini belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, soba ve odun ateşinden çıkan dumanın, hava kirliliğinin ve radon gazının da akciğer kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldığını söyledi.

Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de ise yıllık 30 binin üzerinde yeni vaka görülüyor. Tütün, elektronik sigara kullanımı, ailevi ve çevresel faktörler ise kanserin görülme sıklığını arttırıyor. Her yıl kasım ayı 'Akciğer kanseri farkındalık ayı' olarak anılıyor.

Konuyla ilgili Acıbadem Adana Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, hastalığın görülme sıklığı, risk faktörleri ve erken teşhisin önemine ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor"

Akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerin en önemli nedeni olmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, "Akciğer kanseri dünyada halen yaygın olarak görülüyor. Özellikle gelişmekte olan ve gelişen ülkelerde sayısı giderek artmaya devam ediyor. Dünyada yıllık 2 milyondan fazla insan akciğer kanserinden hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 30 binin üzerinde yeni akciğer kanser vakası oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"Akciğer kanserinin tek sebebi sigara değil"

Akciğer kanserinin çevresel faktörlerden önemli ölçüde etkilendiğini vurgulayan Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, tütün ürünlerinin hastalığın başlıca nedenlerinden biri olduğunu ancak tek risk faktörünün sigara olmadığını dile getirerek, "Akciğer kanseri çevresel faktörlerden çok etkilenen bir kanser türü. Özellikle tütün alışkanlığı akciğer kanserinin temel sebeplerinden bir tanesi. Genetik faktörler, yani aileden gelen bazı yapıların etkisiyle oluşan bir kanser tipi aynı zamanda. Ama çevresel faktörlerin de çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Özellikle tütün ürünlerinin tüketilmesi, güncel olarak da elektronik sigara ve buna benzer ürünlerin tüketilmesi, çevre kirliliği, hava kirliliği ve radon gazı başlıca akciğer kanserinin sebepleri" diye konuştu.

"Soba ve odun ateşinden çıkan duman tetikleyici"

Sigara kullanmadığı halde akciğer kanserine yakalanan kişilerin sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fındıkçıoğlu, solunum yoluyla akciğerlere giren partiküllerin hastalık üzerinde etkili olabildiğini belirterek, "Tek sebep sigara değil. Sigara veya tütün ürünleri çok önemli bir sebep ama tek sebep bu değil. Mesela odun ateşi gibi ya da buna benzer duman veya kirli hava akciğer kanserini tetikleyen faktörlerden" dedi.

Fındıkçıoğlu, radon gazının da gözden kaçırılmaması gerektiğini belirterek, bu gazın yer altında ve zemine yakın bölgelerde bulunabildiğini, bodrum katlarında veya yeterince iyi havalandırılmayan ve izole edilmemiş ortamlarda birikebildiğini söyledi.

"Öksürük, nefes darlığı ve kanlı balgam uyarıcı olabilir"

Akciğer kanserinin erken evrelerde çoğu zaman belirgin belirtiler vermediğine dikkat çeken Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu, hastalığın bazen tesadüfen yapılan kontrollerde tespit edilebildiğini belirterek şunları söyledi: "Ailede akciğer kanseri öyküsü varsa ve sigara içiyorsa aslında yaş faktöründen bağımsız 30'lu, 40'lı yaşlardan sonra risk artıyor. Eğer herhangi bir semptom varsa; genelde akciğer kanserleri çok semptom veren hastalıklar değil. Genellikle biz erken evrede şans eseri yakalıyoruz. İleri evrede öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam çıkarma veya vücutta halsizlik gibi semptomlarla başvurabiliyor hastalar. Burada erken teşhis etmek çok önemli. Eğer kişi kendinde özellikle solunumsal olarak olağanüstü şeyler hissediyorsa, normal dışı şeyler hissediyorsa hekime başvurması ve bir Check-up'tan, bir kontrolden geçmesi iyi olur."

"Erken teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir"

Akciğer kanserinden korunmanın tedaviden önce geldiğini belirten Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, "Akciğer kanseri erken teşhis edilirse tamamen tedavi edilebilir. İleri evrelere geçtiği zaman ise tedavisi biraz daha zor. O yüzden kişilerin kendilerinde olağan dışı bazı belirtileri fark etmesi ve bununla ilgili hekime başvurması önemli" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı