Gıda teröristlerinin vatandaşa en çok at ve eşek eti yedirdiği iki ilimiz

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya başlaması ülke gündemine oturdu. Sahtekarların oyunu ise "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden ifşa olmaya devam ediyor.Listedeki en sansasyonel firma ise Köfteci Yusuf oldu. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

AT VE EŞEK ETİ YEDİRMİŞLER

Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekiyor. Domuz etinin yanında at ve eşek etinin de vatandaşa yedirildiği ortaya çıktı.

EN ÇOK AT-EŞEK ETİ O 2 İLDE YENİLMİŞ

Peki Türkiye'de en çok hangi ilde vatandaşa at ve eşek eti yediriliyor? Hileli gıdalar listesinde 2 ilin ismi ön plana çıktı. Buna göre Adana ve Sakarya at ve eşek etinde birbiriyle yarışıyor. 2 Ekim itibarıyla yayınlanan listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme bulunuyor.

İşte Adana ve Sakarya'da vatandaşa at-eşek eti yediren işletmeler;