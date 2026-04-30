Gazileri hayata bağlayan merkez

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Gaziler FTR) Ortez-Protez Yapım, Uygulama ve Eğitim Merkezi'nde, ağırlıklı olarak gaziler için son teknoloji protez kol ve bacak üretiliyor. Protez kullanımına uyumları eğitimlerle sağlanan gaziler, yeniden ayağa kalkıp, hayata bağlanıyor.

Gaziler FTR Ortez-Protez Yapım, Uygulama ve Eğitim Merkezi'nde gazilerin yanı sıra, travma ve damar hastalığına bağlı uzuvlarını kaybeden veya doğuştan el, kol ve bacakları olmayanlar için de protez kol ve bacak üretiliyor. Protez üretimi ve uygulamasının yapıldığı merkezde hastaların protez kullanımına uyum sağlaması için kapsamlı eğitim süreçleri yürütülüyor. Türkiye'de ilk kez uygulanan, merdiven inip çıkabilme, geri geri yürüyebilme ve su içinde kullanabilme özelliklerine sahip mikroişlemci kontrollü protezler ile hastalara günlük yaşamda bağımsız hareket imkanı sunuluyor. Her bir parmağı bağımsız hareket edebilen biyonik el protezleri sayesinde ise gaziler, sağlam elleriyle yapabildikleri pek çok işi yeniden gerçekleştirebilir hale geliyor. Merkezde gazilerin protez yenileme süreçleri de gerçekleştirilerek, ömür boyu fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine destek olunuyor. Merkezde görev yapan yaklaşık 20 ortez-protez teknikeri, tüm bu süreci özveriyle yürüterek hastaların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlıyor. Merkezde yılda büyük bölümü gazi yaklaşık bin hastaya müdahale ediliyor.

'YURT DIŞI İLE AYNI SEVİYEDEYİZ'

Protez-ortez teknikeri olarak 30 yıldır merkezde görev yapan Mustafa Demiral, 30 Nisan Türkiye Protez Ortezciler Günü'nde DHA'ya konuştu. Demiral, mesleklerinin çok fazla tanınmadığını anlatarak, "Özellikle gazilerimizi düşünerek kurulan bir merkeziz. Dünyadaki her türlü yenilik protez ve ortez alanında ne varsa her şey teknolojik olarak burada üretiliyor. Gazilerimiz, doktorlarımız tarafından muayenesi yapıldıktan sonra bize yönlendiriliyor. Hastanın ihtiyaçları, istekleri göz önünde bulundurularak, hastaya özel malzemelerle, yaklaşık 1- 1,5 ay gibi bir süreç içinde protezini tamamlamış oluyoruz. Sadece protez yapımı değil, fizik tedavisini alıyor, sosyal hizmetlerini alıyor. Tekrar hayata kazandırmak için mesleki rehabilitasyon bölümlerinde hastanın bu tür faaliyetleri, özel istekleri, bunun üzerinden sportif faaliyetler hepsi bir bütün olarak burada değerlendiriliyor. Hastamız protezle birlikte günlük hayatta nelerle karşılaşabilir, rampa iniş çıkış, merdiven iniş çıkış, karşıya geçerken koşması gerekiyorsa koşabilmesi için merkezde değerlendirilip eğitimler her aşamada veriliyor. Buradan çıkarken hayata adapte olmuş şekilde onları yolluyoruz. Hastalarımız yaptığımız protezlerle yeniden yürümeye başlıyorlar. Geri dönüşlerini soruyoruz, onların özel isteklerine göre yeniden çalışıyoruz. Teknolojik anlamda yurt dışı ile ilgili aynı seviyedeyiz uygulamalar konusunda" diye konuştu.

'YILDA 1000 HASTAYA BAKIYORUZ'

Gaziler için ilk başta zorlu bir sürecin olduğunu ifade eden Demiral, "Çok erken dönemde uzuvlarını kaybediyorlar. Bu durumda onları hayata tekrar geri kazandırabilmek, o yaşta onların beklentilerine cevap verebilmek zor. Bir sürü soru işaretleriyle geliyorlar buraya. Biz onları aşama aşama, üzerine ilave ede ede azaltmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gazilerin ilk önce bize geldiğindeki yüz ifadesiyle buradan ayrılırken ki yüz ifadesini görmek önemli olan. Bu ifade başka bir şeyle herhalde ölçülemez. O bizim için de onun için de farklı bir duygu. Onun için ve bizim için de gazilerimiz ayağa kalkıp biraz adım almaya başladıktan sonra karşılıklı sarıldığımızda her şey değişiyor. Merkez olarak baktığımızda yılda 1000 hastaya rahatlıkla hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

'BURADA GÜÇLENİYORUZ'

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 Temmuz 2022'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 gözünü kaybeden ve sol bacağı diz altından ampute edilen ve Gaziler FTR'de tedaviyle yeniden ayağa kalkan gazi Emirhan Karagöbekli (27) "6 Eylül 2022'de protezimi yaptırmak için hastaneye geldim. Burada yaklaşık 2,5-3 ay kadar bir süreçte protezim geldi. Sonrasında protezimi giymeye başladım. Daha öncesinde yaralı olduğum dönem hiç yürüyemeyeceğimi, eskisi gibi daha aktif olmayacağımı düşündüm. Ama sonrasında burada protezimi denediğimde buradaki çalışanların destekleriyle güzel bir şekilde kendimizi toparlayıp hayatımıza devam etmeye çalıştık güzel bir şekilde. Burada tedavi almaya, protez eğitimleri almaya da devam ediyoruz. Sporumuzu yapıyoruz, güçleniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı