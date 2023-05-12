Fedakar oğul karaciğeriyle babasına umut oldu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nden başarılı karaciğer nakli

DİYARBAKIR - Dicle üniversitesi Hastanesinde bölgede ilk karaciğer nakli 24 yaşındaki Yunus'tan 48 yaşındaki babasına yapıldı. Oğlunun karaciğeriyle hayata tutunan baba, "Çok şükür sağlığım yerinde" dedi.

Batman'dan Diyarbakır'a gelerek babası Hasan Olgun için organ bağışında bulunan 24 yaşındaki Yunus Olgun, babasını karaciğeriyle yaşama tuttu.

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane için başarılı tamamlanan operasyonun çok önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşlara organ bağışı için gerekli ehemmiyet göstermesi konusunda uyarılarda bulunan rektör Karakoç, "Bugün Dicle Üniversite Hastanesi için çok önemli bir gün. Dicle Üniversitesi bugün tarihinde bir ilki yaşıyor ilk karaciğer naklimizin yapıldığı gün ve hastamızı da sağlıklı bir şekilde bugün taburcu ediyoruz. Bildiğiniz üzere herhangi bir organ doku işlevini yitirdiği zaman sağlıklı bir insandan ya da ölü bir kadavradan işlevsel bir dokunun canlı bir insana organ ve doku nakline organ nakli diyoruz. Türkiye 28 bin insan organ nakli için beklemektedir. Organ nakli yapılmasıyla birlikte bir hayat bir can veriyoruz, inancımız gereği de bir insanın hayatını kurtarması bir insanı kainatı kurtarmakla eş değerdedir. Toplumumuzda her geçen gün duyarlılık artmakta organ bağışına ilgisi artmakta. 2004 yıllarında yılda 3 tane bağış yapılırken 2018'de bu rakam 77 binlere kadar ulaşmış durumda. Buradaki yapılan yatırıma birlikte vatandaşlarımızın bilinçlenmesinin ayrı bir önemi var. Yalnız son yıllarda Covid-19 salgının etkisiyle bu rakamlar tekrardan 30 binlere kadar düşmüş durumda. Vatandaşlarımız her yıl organ nakli beklemekte. Organ naklinde de hayatta kalabilmedeki en önemli unsurdur. Her 18 yaşını tamamlamış, akıl sağlığı yerinde olan her vatandaş organ naklinde bulunmakta. Burada kendisine bir kart verilmekte. Sadece kart verilmesi sistemde kaydedilmesi vefat sonrasında organ bağışında bulunması anlamına gelmemektedir. Yine yakınlarının da izni bulunmakta, her bir nakille birlikte yeni bir hayat verilmekte, yeni bir ışık sağlamaktayız. Vatandaşlarımızın bilincinin artmasıyla birlikte önemli bir sağlık ve sosyal ve insani görevini yerine getirmekteyiz bu nedenle vatandaşlarımızın organ bağışı kısmında gerekli ehemmiyetini göstermesini diliyoruz" dedi.

Baba ve çocuğu sağlıklı bir şekilde taburcu ettiklerini dile getiren Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Mehmet Akdağ, "Hastanemiz bölgede önemli bir sağlık üssü konumundadır. Birçok konuda olduğu gibi bugün de karaciğer nakliyle ilişkili önemli bir adım atmış durumdayız. Organ nakli multi sentrik, özellikle multi disipliner bir çalışmadır. Sadece bir hekim veya hocamızın 'ben bu ameliyatı yapıyorum' demesi yetmiyor. Bununla beraber bir ekip çalışması gerekiyor. Geçen hafta itibariyle ilk vakamızı Dicle Üniversitesi Hastanemizde yapmış olduk. Gayet güzel bir şekilde ameliyatımız bitmiş oldu. Şu an itibariyle büyük ihtimalle baba ve çocuğu sağlıklı bir şekilde taburcu etmiş olacağız" diye konuştu.

Diyarbakır ve çevre illerde artık karaciğer hastalarının tek adresinin Dicle Üniversitesi Hastanesi olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, "Geçen hafta ilk karaciğer naklimizi gerçekleştirdik. Karaciğer naklimiz başta rektörümüz ve başhekimimizin maddi ve manevi destekleriyle başarılı bir şekilde operasyonumuzu gerçekleştirdik. Artık Diyarbakır ve çevre illerden karaciğer hastalarının tek adresinin Dicle Üniversitesi Hastanesi olacağını belirtmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Yunus'un babası Hasan Olgun ise şunları söyledi:

"Organ naklimi oldum, şu anda çok şükür sağlığım yerinde. Başhekimimizin güveniyle Dicle Üniversitesi Hastanesine geldik. Çok şükür şu anda sağlımız yerinde. Hiçbir sıkıntım kalmadı."

24 yaşındaki oğul Yunus Olgun, "Babama karaciğerimi seve seve verdim. Birine can vermek en güzel bir duygudur. Hele ki bu baba olursa daha da sevinirim. Hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Operasyondan sonra hastane bünyesinde çalışan doktor, hemşire, temizlik bizim psikolojimizi iyi yapmak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.