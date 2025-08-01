Epilepsi ve Beyin Felci Tanısı Konulan 14 Yaşındaki Havva Urfan, Ambulans Uçakla Ankara'ya Sevk Edildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tedavi gören 14 yaşındaki Havva Urfan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. İstanbul Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi edilmek üzere gönderildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde epilepsi ve beyin felci tanısı konulan 14 yaşındaki Havva Urfan, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Urfan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine doktorları, ileri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki bir merkezde sürdürülmesine karar verdi.
Bu kapsamda, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen hasta çocuk, burada ambulans uçakla Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Sağlık