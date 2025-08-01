Bitlis'in Tatvan ilçesinde epilepsi ve beyin felci tanısı konulan 14 yaşındaki Havva Urfan, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Urfan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine doktorları, ileri tetkik ve tedavisinin daha üst düzeydeki bir merkezde sürdürülmesine karar verdi.

Bu kapsamda, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirilen hasta çocuk, burada ambulans uçakla Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi.