Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
Haber Videosu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili, "Şu anda iyi ya da kötü diyemeyiz. Ciddi organ hasarı var, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Topçu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.

Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık. Bu saat itibarıyla 34. saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyor.

"ÇOK DİNAMİK BİR SÜREÇ: HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Yine böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyordu. Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunu tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Kalp damar cerrahisi sonra kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler, sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor.

"EN DOĞRU TEDAVİ DEVAM EDİYOR"

Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle, bunun dışında, ülkemizde bu konularda çok değerli olan, bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

"HASAR BÜYÜK: CİDDİ ORGAN HASARI VAR"

Tabii bu süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Tabi uzunca bir süre hipoksik kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Biz bu hasta için tüm ekip, şu an ekip sürekli çalışıyor 24 saat ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları, ya da kalp damar cerrahisi uzmanları, bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için.

"DÜNE GÖRE ŞU AN AYNI: AMA ANBEAN DEĞİŞEBİLİR"

Net bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yanlış olur. Yanlış bilgilendirmiş olurum sizleri. Düne göre şu an aynı aynı. Stabil diyelim daha doğrusu hani. Ama dediğim gibi sürekli buradan şey, farklı manalar çıkmasın diye söylüyorum. Çünkü değişebilir. Anbean değişebilir.

"HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR HASTA"

Bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyor ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başındalar. Ekip devam ediyor tedavi için."

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı. Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi. Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür" dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor

Sıfır araba parasına at spermi! Yok satıyor
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıYunus Cavdar:

Yarabbim sen onu bağışla ona acill şifalar ver rabbimm çocuklarını yetim bırakma rabbimm??

Yorum Beğen95
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBALTAZAR:

ALLAH ŞİFASINI VERSİN...

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Partizanlık yapmamak lazım, dinin bize öğrettiği üzere her ihtiyaç sahibine dua etmeliyiz.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEronimo Cansın:

Sıradan insan olsa bukadar açıklama uğraş olmaz gibi

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilgi Dünyası:

ALLAH YA ŞAFİ İSMİYLE ŞİFA VERSİN İNŞALLAH

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı

İlk provada mutlu son! A Milliler, yıldızlarıyla güldü
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.