Edirne'de SMA Hastası Şaduman Melek için Yardım Kampanyası Başlatıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 4 yaşındayken SMA Tip 2 hastalığı teşhisi konulan ve evde eğitim gören ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Şaduman Melek Çoruh'un (8) tedavi giderlerinin karşılanması için valilik onaylı 'Melek için umut olalım' sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Keşan'da yaşayan ve eşinden 5 yıl önce ayrılan ev hanımı Melike Giray'ın (48) kızı Şaduman Melek Çoruh'a, 4 yıl önce SMA Tip 2 teşhisi konuldu. İlk kızı Elif Sıla Çoruh'un (14) sağlıklı bir çocuk olarak dünyaya geldiğini anlatan Giray, Melek'in yurt dışındaki gen tedavisiyle sağlığına kavuşabileceğini belirterek, Edirne Valiliği'nden onaylanan yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

'HAYATIMI ONA ADADIM'

Şaduman Melek Çoruh'a 4 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konulduğunu ve tedavi arayışı içerisine girdiklerini belirten Giray, "Şu an Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyoruz. Hastalığın genlerle ilgili bir şey olduğunu öğrendik. Vücudunda kaslar kendini tutamıyor. Kendini kaldıramıyor. Belden aşağısı tutmuyor. Tamamen bana bağlı. Yürüyemiyor, koşamıyor. Yaşıtları gibi davranamıyor. Okula gidemiyor. O yüzden evde eğitim görmek zorunda Melek. Hep başındayım. Tamamen ona bağlıyım. Hayatımı ona adadım. SMA'yla mücadelesinde ben ve çocuklarım yalnız yaşıyoruz. Bunu tamamen tek başıma yapmaya çalışıyorum. Tedavisi yurt dışında Dubai'de. Çok pahalı bir tedavi. 70 milyon lira. Tedavi için 3 ay orada kalınıyor. Kesin çözüm oluyor. SMA Tip 1 hastaları bile iyileşiyor, ayağa kalkıyor. Tedavi hastalık sürecini durduruyor" dedi.

'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Giray, "Edirne Valiliği'ne kampanya için başvurduk ve onayladılar. İnsanların duyarlı olması için ve farkındalık yaratmak için uğraşıyorum. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bağış yapanlardan gerçekten Allah razı olsun. Bizi düşünüyor olup da bağış yapıyor olmaları çok kıymetli. Melek'in tedavi olup yeniden ayağa, kalkması, yürümesi, koşması ve okula gitmesini istiyorum. Toplum içine karışsın. Çocuklarımın ikisinin de bir yerlere gelmesini istiyorum" diye konuştu. Melike Giray, ayrıca Melek'in bu yıl evde fizik tedavi göreceğini de söyledi.

'İSTEĞİM ONU OKULDA GÖRMEK'

Melek'e evde eğitim veren Raşit Efendi İlkokulu öğretmeni Ecehan Avcı ise "Melek'le 2 yıldan beri sağlık koşullarından dolayı evde ders yapmaktayız. Çok başarılı, çok parlak ve çok akıllı bir kız. Ama tabii ki bazı koşulların yerine gelmesi gerekiyor. Bunun için de destek bekliyoruz. Herkesten destek bekliyoruz. Çünkü o da okula gitmek istiyor. Arkadaşlarıyla bir araya gelmek istiyor. Onun ve benim isteğim onu okulda görmek, yürürken görmek. Arkadaşlarıyla, annesiyle, ailesiyle mutlu olduğunu görmek bizi daha çok mutlu edecek. Herkesten Melek için desteklerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Melek ise "Benim için destek olur musunuz?" çağrısında bulundu.