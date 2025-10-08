Hayatı bir anda kabusa döndü! Doğumdan sonra çay içti, sonrası felaket

İngiltere'de yaşayan Karina Whyte isimli kadın, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sadece 10 gün sonra sonra beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Doğumdan kısa süre sonra yaşadığı nörolojik belirtiler, genç annenin hayatını adeta tersine çevirdi.

BİR FİNCAN ÇAY HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

8 Ağustos'ta kızı Mackenzie'yi kucağına alan Whyte, olay günü sabah saatlerinde bebeğini emzirmek için oturmuş ve yanına da bir fincan çay almıştı. Ancak çayını içerken dudak kenarlarında uyuşma hissetmeye başlayan 30 yaşındaki kadın, önce alerjik bir durumla karşı karşıya olduğunu düşündü.

O günü, "Normal bir gündü, hiçbir şey hissetmemiştim. Ta ki dudaklarımda tuhaf bir karıncalanma başlayana kadar" diyerek anlatan Whyte, bu hissin hızla yüzünün sol tarafına yayıldığını ve birkaç saat içinde yüz kaslarının kontrolünü kaybettiğini fark etti.

YÜZ FELCİ TEŞHİSİ KONDU

Belirtilerin şiddetlenmesi üzerine hastaneye başvuran Karina Whyte'a, doktorlar tarafından yüz felci teşhisi kondu. Genellikle ani başlayan bu durumun, doğum sonrası fiziksel stres ve bağışıklık sistemiyle ilgili olabileceği düşünülüyor. Bu doğrultuda Whyte'a 5 günlük kortizon kürü uygulandı.

ARTIK GÖZLERİNİ BANTLAYARAK UYUYOR

Tedaviye rağmen yüzünün sol tarafındaki işlev kaybı devam eden Whyte, bazı günlük alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kaldı. Özellikle geceleri göz kapağını tam kapatamadığı için sol gözünü bantlayarak uyuyor. Ayrıca sıvı içerken ağzından taşmaması için dudaklarını sıkarak içmek zorunda kalıyor. "Bardaktan su içerken artık ağzımı sıkıca kapatmam gerekiyor, yoksa her yere dökülüyor" diyen genç kadın, konuşmasının da etkilendiğini ve peltek konuştuğunu ifade ediyor.

"İŞKENCE GİBİ..."

Karina Whyte, yaşadığı bu sağlık sorununun özellikle psikolojik olarak yıpratıcı olduğunu belirtiyor. Bir yandan yeni doğan bebeğine bakarken, diğer yandan yürümeye yeni başlayan çocuğuyla ilgilenmeye çalışan kadının, tüm bu süreçte yanında destek alabileceği bir eşi de yok.

Whyte, yaşadığı ruhsal zorluklara dikkat çekerek, "Zaten anne olmak başlı başına zor. Ama yüzümün yarısını hissedemezken bebek bakmak, evden çıkamamak, hatta konuşmak bile işkence gibi..." dedi.

İYİLEŞECEĞİNE İNANCI TAM

İngiliz kadın, yaşadığı yüz felcinin kalıcı olmaması için tedavi sürecine devam ediyor. Doktorlar, genç kadının durumunun zamanla iyileşebileceğini belirtiyor. Ancak bu süreç hem sabır hem de düzenli tıbbi destek gerektiriyor. Whyte'ın iyileşeceğine dair inancı ise tam: "Bebeklerim için güçlü olmak zorundayım. Gözümü bantlayarak uyusam da asla pes etmeyeceğim."