Doğru ilk yardımla hayatta kaldı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi ( İzban ) trenini beklerken kalbi duran ve ilk müdahalesi peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapılan Hamit Öğretim (73) sağlığına kavuştu. Tren bekleyen bir sağlık çalışanının, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı ile ilk yardım uyguladığı Öğretim'in şanslı olduğunu anlatan Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok "Buradaki en önemli şey ilk müdahale. Biz 5 damarına baypas yaptık hastamızın. İlk müdahaleyi yapanın hastayı değerlendirmesi, kalp masajını doğru yapması ve bu aleti düzgün kullanması hastamızı hayata döndürdü" dedi.

İzban Çiğli İstasyonu'nda 29 Aralık 2025 günü saat 16.30 sıralarında tren bekleyen Hamit Öğretim, aniden rahatsızlanıp, düştü. Kendisi gibi tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in muhtemelen kardiyak bir sorunu olduğunu ve nabzının atmadığını tespit edip istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile hastaya müdahale etti. İlk müdahale sonrası Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Öğretim'in, Prof. Dr. İlker Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Ecem Gürses'in gerçekleştirdiği anjiyoda kalp damarlarında tıkanıklıklar saptandı. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok ve ekibi tarafından acil olarak koroner baypas operasyonuna alınan Öğretim'in tıkalı beş kalp damarı açıldı. Sağlığına kavuşan Öğretim, 16 gün sonra taburcu edildi.

Daha önce kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını belirten 2 çocuk, 3 torun sahibi Hamit Öğretim, tedavisini yapan doktorlar ve sağlık çalışanları ile kendisine ilk müdahaleyi yapan kişiye teşekkür etti. Tren istasyonunda fenalaştığı anları kaydeden güvenlik kamerasını izlediğini söyleyen Öğretim, "Beş kardeşiz, hepimiz kalp ameliyatı oldu. O gün dışarıya alışverişe yalnız çıkmıştım. Elimde paket vardı, eve gidiyordum. Hiç aklımdan geçmedi böyle bir şey olacağı. Zemin düzdü ama bir anda tökezledim. İlk etapta kendimi koruyamadım. Elimde paketler vardı" dedi.

'BAKANLIĞIN TALİMATIYLA ŞOK CİHAZLARI YAYGINLAŞTI'

Öğretim'i hastaneye ilk geldiğinde yoğun bakımda tedaviye alan Türk Resüsitasyon Derneği Üyesi ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Çalışkan, hastaya düştüğü istasyonda hızlıca müdahale edilmesinin kendisi için bir şans olduğunu belirtip, ilk yardımın önemine dikkat çekti. Dr. Çalışkan, "İstasyonda yapılan müdahalenin görüntülerini izleyince otomatik şok cihazının da getirildiğini görüyoruz. Hastaya iyi bir ilk yardım müdahalesi yapılmış. 112 tarafından solunum cihazına bağlanmış şekilde yoğun bakıma kabul ettik. Doğru göğüs kompresyonlarının yapılması çok önemliydi. Bakanlığın da talimatıyla bütün Türkiye'de ve İzmir'de şok cihazları yaygınlaşmaya başladı. İzban'a da bir şok cihazı konulmuş. Bu şok cihazının kullanılması çok kıymetliydi" dedi.

Yaşam kurtarma zincirinde ilk müdahalede göğüs kompresyonlarının yapılması ve şok cihazının kullanılmasının hayat kurtarıcı olduğunu ifade eden Dr. Çalışkan, toplumda farkındalığın arttırılması için çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bu olayın İzban'da başına gelmesiyle şok cihazına erişim kolay olmuş. Sokakta olsaydı o geçen süre kritik hale gelebilirdi. Şok cihazı kullanımında farkındalığın arttırılması için Türk Resüsitasyon Derneği ve Avrupa Resüsitasyon Derneği ile koordineli bir şekilde tüm dünyada çok güzel çalışmalar var. Normal vatandaşın da kullanması için tren istasyonu, havalimanı ya da alışveriş merkezlerine yerleştirilmesi planlanıyor. Bu cihazların eğitimini veriyoruz. Ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan Avrupa'da ve dünyada çok yaygın kullanılan bu cihazın kullanılmış olması da bizim için bir şans ve bu hakikaten çok kıymetli" diye konuştu.

' İzban'DA OLMASI İNANILMAZ BİR ŞANS'

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Şahin Bozok, benzer hastaların hastaneye geliş ve sevk sürecinde bu ilk yardımın yapılamadığı için hayatlarını kaybedebildiğini dile getirerek ilk yardımın doğru yapıldığını söyledi. Prof. Dr. Bozok, "Hep duyduğunuz hasta hikayeleri vardır, 'Hiçbir şeyi yoktu bir anda yığıldı kaldı' şeklinde. Tamamen bu hikayeye uyan bir senaryo gördük. Olayın İzban'da olması inanılmaz bir şans. Çünkü orada Sağlık Bakanlığımızın koyduğu defibrilatör cihazları var. Buradaki en önemli şey ilk müdahale. Bu ilk müdahale doğru yapılmamış ve şok cihazı kullanılmamış olsaydı hastamızı kaybedebilirdik. Bu duruma neden olan şey koroner arter hastalığı yani kalp damarlarının tıkanması. Biz hastamızın 5 damarına baypas yaptık. Kalp damar tıkanıklıkları çoğu zaman belirti veriyor ancak atlanıyor. Bazen de karşımıza aslında hiç istemediğimiz şekilde bu hastada olduğu gibi ani kalbin durması şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Hastamız kalp ritmi bozukluğuyla kalbin durmasıyla karşımıza çıktı. İlk müdahaleyi yapanın hastayı değerlendirmesi, kalp masajını doğru yapması ve bu aleti düzgün kullanması hastamızı hayata döndürdü. Bugün de şifa ile kendisini taburcu ediyoruz" dedi.

'TAKİBİNİ YAPACAĞIZ, HASTA SAĞLIĞINA DİKKAT ETMELİ'

Prof. Dr. Bozok, Öğretim'in şok halinde hemen hastanenin dibindeki İZBAN durağından kendilerine geldiğine dikkati çekip, "Kendisiyle, 'Bu hikayenin başladığı yere şifa ile bırakalım' diye şakalaştık. Çok mutluyuz. Hem bu sistemi kuran hem bu eğitimleri veren yetkililere, bu şok aletlerini geliştiren yerli üreticilerimize ve hem ilk müdahaleyi yapan o sağlıkçı olduğunu düşündüğüm arkadaşımıza müteşekkiriz" dedi.

Hastanın takip sürecine alındığını kaydeden Prof. Dr. Bozok, "Biz damarları açtık. Ama bizim koyduğumuz damarlar sonuçta Allah yapısı değil, kul yapısı. Bir süre sonra eski alışkanlıklarına devam ederse sigara içerse, şekerine, kolesterolüne, tansiyonuna dikkat etmezse damarlar yeniden tıkanabilir. Bu yüzden en önemlisi kalbimize zarar veren kötü faktörlerden uzak durmasını önererek hastamızı takip edeceğiz" diye konuştu.