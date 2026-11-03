Doç. Dr. Doğan, D vitamini eksikliğinin çocuklarda raşitizme yol açabildiğini söyledi

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklarda D vitamini eksikliğinin belirtileri, kemik gelişimine etkileri ve erken tanının önemine dikkat çekti. Dr. Doğan, "Çocukların sağlıklı büyüme ve kemik gelişiminde önemli rol oynayan D vitamini eksikliği durumunda kemik mineralizasyonunu olumsuz etkileyerek raşitizme yol açabiliyor" dedi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Doğan, D vitamini eksikliğinin her zaman belirgin şikayetlerle ortaya çıkmayabileceğini belirterek çocukların büyüme ve gelişimlerinin düzenli takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Doğan, "Çocukluk dönemi, kemiklerin geliştiği ve büyümenin hızlı ilerlediği önemli bir süreç olarak öne çıkıyor. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme, sağlıklı kemik gelişimi açısından büyük önem taşıyor. Kemik sağlığında etkili olan temel vitaminlerden biri ise D vitamini. Vücudun kalsiyum ve fosforu emmesine yardımcı olan D vitamini, kemiklerin mineralizasyonunda önemli görev üstleniyor. D vitamini eksikliği özellikle büyüme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini olumsuz etkileyebiliyor" dedi.

"D vitamini kemik gelişiminde önemli rol oynuyor"

Dr. Doğan, "D vitamini, bağırsaklardan kalsiyum ve fosfor emiliminin düzenlenmesine katkı sağlayarak kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kemik dokusunun sağlıklı gelişimi için yeterli D vitamini düzeyi önem taşıyor. D vitamini eksikliği uzun süre devam ettiğinde kemiklerin yeterince mineralize olamaması söz konusu olabiliyor. Bu durum çocuklarda raşitizme neden olabiliyor. Raşitizmde kemiklerde yumuşama ve şekil bozuklukları görülebilirken, bazı çocuklarda kas güçsüzlüğü ve motor gelişimde gecikme de ortaya çıkabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Raşitizmin belirtileri neler"

Raşitizmin belirtilerini anlatan Dr. Doğan, "Raşitizm, büyüme çağındaki çocuklarda kemik gelişimini etkileyen önemli sağlık sorunlarından biri olarak biliniyor. Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda bazı belirtilerle kendini gösterebiliyor. Kemiklerde şekil değişiklikleri, bacaklarda eğrilik, bilek ve ayak bileklerinde genişleme, kas güçsüzlüğü ve büyüme sürecinde yavaşlama raşitizmde görülebilen belirtiler arasında yer alıyor. Bebeklerde baş kemiklerinin geç sertleşmesi ve motor gelişim basamaklarında gecikme de değerlendirilmesi gereken belirtiler arasında bulunuyor. Ancak bu belirtilerin her çocukta aynı şekilde görülmediğini belirten uzmanlar, yalnızca fiziksel belirtilere bakılarak tanı konulamayacağına dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.

"D vitamini eksikliği her zaman belirti vermeyebilir"

Dr. Doğan, "D vitamini eksikliği bulunan bazı çocuklarda belirgin bir şikayet görülmeyebiliyor. Bu nedenle risk faktörlerinin değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda hekim kontrolünde tetkik yapılması önem taşıyor. Yetersiz beslenme, D vitamini içeren besinlerin az tüketilmesi, güneş ışığından sınırlı yararlanma ve bazı emilim bozuklukları D vitamini eksikliği açısından risk oluşturabiliyor. Bununla birlikte her D vitamini eksikliği raşitizm anlamına gelmiyor. Eksikliğin derecesi, çocuğun kalsiyum alımı ve diğer sağlık şartları birlikte değerlendirilmelidir" dedi.

"Tanı ve tedavi çocuğa özel planlanmalı"

Doç. Dr. Murat Doğan, "D vitamini eksikliğinin değerlendirilmesinde çocuğun büyüme öyküsü, beslenme alışkanlıkları ve fizik muayene belirtileri dikkate alınıyor. Gerekli görüldüğünde D vitamini düzeyinin yanı sıra kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz gibi kan değerleri incelenebiliyor. Raşitizm şüphesinde görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılabiliyor. Tedavide D vitamini desteği, ihtiyaç halinde kalsiyum takviyesi ve beslenme düzenlemesi gündeme gelebiliyor. Ancak kullanılacak doz ve tedavi süresi çocuğun yaşına, eksikliğin derecesine ve klinik durumuna göre hekim tarafından belirleniyor. Kontrolsüz ve yüksek dozda D vitamini kullanımının da sağlık açısından risk oluşturabileceği unutulmamalı. Çocukların boy ve kilo gelişimlerinin düzenli aralıklarla takip edilmesi, büyüme sürecindeki ihtimal sorunların erken fark edilmesine yardımcı oluyor. Ailelerin çocuklarında büyüme hızında yavaşlama, kemiklerde şekil değişikliği veya kas güçsüzlüğü gibi belirtiler fark etmeleri halinde uzman değerlendirmesini geciktirmemeleri öneriliyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Murat Doğan, çocuklarda sağlıklı kemik gelişimi için dengeli beslenme, yaşa uygun fiziksel aktivite ve gerekli durumlarda hekim kontrolünde D vitamini desteğinin önem taşıdığını belirterek, büyüme ve gelişim sürecinin düzenli takip edilmesinin ihtimal sorunların erken dönemde tespit edilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı