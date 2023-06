Diyetisyenlerden Kurban Bayramı'nda Et Tüketimi İçin Uyarılar

Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Baş Diyetisyeni Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda tüketiminin artması beklenen etin pişirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kuşcu, "Yeni kesilen etin kızartılmasını istemiyoruz. Mümkün olduğunca haşlama, ızgara veya fırında olsun istiyoruz. Mangal yapılacaksa da kömürleşme olmamasına özellikle dikkat etmemiz lazım. Et eğer kömürleşirse kanserojen özellik kazanabilir. Onun için mümkün olduğunca belli bir mesafede, et kömürleşmeden pişirilmeli" dedi.

ANKARA Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Baş Diyetisyeni Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda tüketiminin artması beklenen etin pişirilmesi konusunda uyarıda bulundu. Kuşcu, "Yeni kesilen etin kızartılmasını istemiyoruz. Mümkün olduğunca haşlama, ızgara veya fırında olsun istiyoruz. Mangal yapılacaksa da kömürleşme olmamasına özellikle dikkat etmemiz lazım. Et eğer kömürleşirse kanserojen özellik kazanabilir. Onun için mümkün olduğunca belli bir mesafede, et kömürleşmeden pişirilmeli" dedi.

Diyetisyen Fatma Yasemin Altunay Kuşcu, Kurban Bayramı'nda et ile beslenmeye ilişkin uyarılarda bulundu. Kuşçu, bu süreçte çok fazla et tüketildiğini hatırlatarak, "Et protein yönünden en zengin gıda. Aynı zamanda B grubu vitaminleri yoğun miktarda içeriyor. Mineral olarak da yine; magnezyum, çinko, selenyum gibi mineralleri yoğun bir şekilde içeriyor. Vitaminlerden C ve E vitamini içermiyor. C vitamini ve E vitamini içermediği için sebzelerle birlikte tüketilmesi uygun" dedi.