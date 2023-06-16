Diyarbakır'da hastanede tedavi gören öğrenciler karnelerini aldı

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokolle uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için başlatılan projede pilot il seçilen Diyarbakır'da, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 öğrenci, karnelerini aldı.

SAĞLIK Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokolle uzun süre hastanede tedavi gören çocukların eğitimlerinden geri kalmaması için başlatılan projede pilot il seçilen Diyarbakır'da, Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören 7 öğrenci, karnelerini aldı.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın, uzun süre hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerinden geride kalmaması için imzaladığı protokolle Diyarbakır, pilot il seçildi. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde, nisan ayından bu yana hafta içi her gün 11.00-16.00 saatleri arasında süren eğitimlerin ardından 7 öğrenci, düzenlenen törenle karne aldı. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Süleyman Öden, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Serhat Samancı, doktor ve sağlık görevlileri ile öğrenci ve velilerinin katıldığı törende karnelerini alan öğrenciler için pasta kesildi.