Haberler

Diyarbakır'da 'Anka Çocuk Destek Programı' eğitim programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Anka Çocuk Destek Programı' çerçevesinde Diyarbakır'da düzenlenen eğitim programına Şırnak, Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'dan 70 kişi katıldı. Program, koruma altındaki çocukların yaşam becerilerini geliştirmeyi ve psikososyal destek sağlamayı hedefliyor.

DİYARBAKIR'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Anka Çocuk Destek Programı' kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce eğitim programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Asena Konferans Salonu'nda 'Anka Çocuk Destek Programı' eğitim programı düzenlendi. 3 gün sürecek programa, Şırnak, Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır'dan yaklaşık 70 kişi katıldı. Eğitimde, koruma ve bakım altındaki çocukların yaşam becerilerinin geliştirilmesi, olumlu davranışlar kazanmalarının desteklenmesi ve psiko-sosyal iyilik hallerinin artırılması hedeflendi. Programla, sahada görev yapan personelin mesleki kapasitesinin artırılması ve çocuklara sunulan hizmetlerde kalite ile uygulama birliğinin sağlanması amaçlandı.

'PROGRAMIN AMACI ÇOCUKLAR'

'Programda konuşan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "Programın temel amacı çocuklar, siz daha iyi biliyorsunuz. Çocukların bireysel gelişimini desteklemek, yaşam becerilerini geliştirmek, toplumsal uyumunu arttırmak. Bütün bunların yanında aslında katılımcılarımızın, meslektaşlarımızın kendi illerinde uygulama birliğini geliştirmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

