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Adana’da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana’da 1 kadın ve 2 erkek silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Adana’da 1 kadın ve 2 erkek tabancayla vurularak öldürüldü.

Adana'da 1 kadın ve 2 erkek tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye araçla gelen Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz (44), henüz bilinmeyen bir nedenle O.A. (28) tarafından tabancayla vuruldu. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan O.A., merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde saklandığı adreste, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen tabancayla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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