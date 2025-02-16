Depremzede Kızıltağ Ailesinin Güvenli Beslenme Süreci

Hatay'dan 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin ardından Eskişehir'e yerleşen Kızıldağ ailesinin 3 yaşındaki epilepsi hastası kızları Asiye'nin beslenmesi, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde uygulanan Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Mideye yerleştirilen beslenme tüpü) yöntemiyle sağlanıyor.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, yutma güçlüğü çeken ve ağızdan beslenemeyen hastalar için Perkütan Endoskopik Gastrostomi yöntemi uygulanıyor.

Dirençli epilepsi nöbetleri nedeniyle ağızdan beslenemeyen 3 yaşındaki depremzede Asiye Kızıldağ'ın da midesine hastanede beslenme tüpü yerleştirildi.

Hastanenin Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman'ın gerçekleştirdiği işlemle güvenli beslenme sürecine geçen Asiye'nin tedavisi ve kontrolleri sürüyor.

"Gastroenterostomi yöntemiyle riskleri ortadan kaldırıyoruz"

Dr. Mazman, gazetecilere, bu yöntemin uzun süreli beslenme desteği gerektiren hastalar için en güvenli ve konforlu yöntemlerden biri olduğunu söyledi.

Ağızdan beslenemeyen hastalarda genellikle burundan mideye uzanan nazogastrik tüpler kullanıldığını belirten Mazman, "Bu yöntem uzun süreli kullanımda bazı komplikasyonlara sebep olabiliyor. Gastroenterostomi yöntemiyle doğrudan mideye tüp yerleştirerek riskleri ortadan kaldırarak, daha güvenli ve konforlu beslenme süreci sağlıyoruz. İşlem yaklaşık 30 dakika sürüyor, Asiye'de de bu işlemi başarıyla gerçekleştirdik ve şu anda beslenmesini güvenli şekilde sağlayabiliyoruz." diye konuştu.

Bu tedavi yönteminin Eskişehir'de daha yaygın hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Mazman, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın ve ailelerinin bu yönteme karşı bazı önyargıları olabiliyor. Özellikle yara yeri enfeksiyonu ya da tüp bakımı konusunda endişeler yaşanıyor. Bu yöntem, cerrahi operasyon gerektirmeyen, endoskopik olarak uygulanan güvenli işlem. Daha önce pek çok hastamızda başarıyla uyguladık. Yutma disfonksiyonu olan, sinir sistemi veya kas hastalığı nedeniyle beslenme problemi yaşayan hastalar için gerçekten hayat kurtarıcı ve konfor sağlayan bir yöntem."

"Şimdi beslenmesi çok daha güvenli"

Asiye'nin annesi İrem Kızıldağ da deprem sonrası kızının sağlık durumunun kötüleştiğini ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde başarılı tedavi süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Daha önce burundan mideye yerleştirilen nazogastrik tüp kullandıklarını anımsatan Kızıldağ, "Burundan beslenirken mamanın akciğere kaçma riski bizi çok endişelendiriyordu. Doktorlarımız daha güvenli olan gastrostomi yöntemini önerdi. Şimdi beslenmesi çok daha güvenli ve bakım süreci de bizim için daha kolay hale geldi. Eskişehir Şehir Hastanesi'nden çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Kızıldağ'ın tedavi sürecinde görev alan Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kazım Zararcı da Asiye'nin solunum sıkıntısı ve dirençli epilepsi nöbetleri nedeniyle hastanede takip edildiğini anlattı.

Deprem sırasında oksijensiz kalmasının Asiye'nin genel sağlık durumunu olumsuz etkilediğini ifade eden Zararcı, şunları kaydetti:

"Asiye, dirençli nöbetleri nedeniyle solunum güçlüğü çeken bir hastamızdı. Bu tür hastalar, solunum desteğine ve güvenli beslenme yoluna ihtiyaç duyar. İlk olarak solunum yolunu korumak amacıyla trakeostomi açtık. Daha sonra ağızdan beslenemediği için gastrostomi işlemi uygulandı. Bu yöntemler, hastanın taburcu olduktan sonra evde de hayatını daha konforlu sürdürmesini sağlıyor."